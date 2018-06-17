Ещё
Картофельно-сырные оладьи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Картофельно-сырные оладьи 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Если у вас осталось картофельное пюре, приготовьте это вкусное блюдо, которое обязательно понравится вашим детям.
Ингредиенты
Картофельное пюре 300 г  сыр чеддер 100 г  рикотта или творог 70 г  измельченный шпинат 100 г  молоко 250 мл  яйцо 1 шт  соль 1 ч. л.
черный перец по вкусу
растительное масло для жарки
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В большой миске смешайте картофельное пюре, тертый чеддер, соль, перец и шпинат. Хорошо перемешайте.
Сделайте в центре полученной смеси углубление, выложите в него рикотту, влейте молоко и вбейте яйцо. Перемешайте до однородности. Полученная смесь должна быть такой консистенции, чтобы из нее руками можно было сформировать оладьи. Если тесто получается слишком жидким, добавьте в него муки.
Из полученной смеси сформируйте небольшие оладьи. Обжарьте их на разогретой сковороду в небольшом количестве масла до золотистого цвета с двух сторон. Подавайте со сметаной.
Карельские вести: последние новости
Картофель с брокколи и сырным соусом Французские тосты с апельсином Гречневые оладьи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного12
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными54
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место90
Шляпа Пынзарь насмешила поклонников13
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму84
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение