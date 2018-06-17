Картофельно-сырные оладьи

Если у вас осталось картофельное пюре, приготовьте это вкусное блюдо, которое обязательно понравится вашим детям.

Ингредиенты

Картофельное пюре 300 г сыр чеддер 100 г рикотта или творог 70 г измельченный шпинат 100 г молоко 250 мл яйцо 1 шт соль 1 ч. л.

черный перец по вкусу

растительное масло для жарки

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В большой миске смешайте картофельное пюре, тертый чеддер, соль, перец и шпинат. Хорошо перемешайте.

Сделайте в центре полученной смеси углубление, выложите в него рикотту, влейте молоко и вбейте яйцо. Перемешайте до однородности. Полученная смесь должна быть такой консистенции, чтобы из нее руками можно было сформировать оладьи. Если тесто получается слишком жидким, добавьте в него муки.

Из полученной смеси сформируйте небольшие оладьи. Обжарьте их на разогретой сковороду в небольшом количестве масла до золотистого цвета с двух сторон. Подавайте со сметаной.