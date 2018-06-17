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Паста карбонара с копченым лососем
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Паста карбонара с копченым лососем 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Любимая многими паста карбонара с ингредиентом-"сюрпризом" для любителей рыбных блюд.
Ингредиенты
Цельнозерновая паста 250 г  оливковое масло 1 ст. л.
лук (маленький) 1 шт  чеснок 2 зубчика
красный перец по вкусу
яйца 2 шт  тертый пармезан 60 г  черный перец по вкусу
копченый лосось 200 г  лимонный сок 1 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте пасту, сохранив 500 мл жидкости, в которой она варилась.
Тем временем разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте измельченный лук и щепотку соли, жарьте, пока он не начнет подрумяниваться. Затем добавьте измельченный чеснок и красный перец. Готовьте в течение 30 секунд. Снимите с огня.
Взбейте яйца с тертым пармезаном, солью и перцем.
В готовую пасту добавьте лук, чеснок и мелко нарезанную рыбу. Затем, энергично помешивая, влейте яичную смесь. Затем добавьте лимонный сок, все так же помешивая. Разложите по тарелкам и сразу подавайте.
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