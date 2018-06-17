Паста карбонара с копченым лососем

Любимая многими паста карбонара с ингредиентом-"сюрпризом" для любителей рыбных блюд.

Ингредиенты

Цельнозерновая паста 250 г оливковое масло 1 ст. л.

лук (маленький) 1 шт чеснок 2 зубчика

красный перец по вкусу

яйца 2 шт тертый пармезан 60 г черный перец по вкусу

копченый лосось 200 г лимонный сок 1 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте пасту, сохранив 500 мл жидкости, в которой она варилась.

Тем временем разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте измельченный лук и щепотку соли, жарьте, пока он не начнет подрумяниваться. Затем добавьте измельченный чеснок и красный перец. Готовьте в течение 30 секунд. Снимите с огня.

Взбейте яйца с тертым пармезаном, солью и перцем.

В готовую пасту добавьте лук, чеснок и мелко нарезанную рыбу. Затем, энергично помешивая, влейте яичную смесь. Затем добавьте лимонный сок, все так же помешивая. Разложите по тарелкам и сразу подавайте.