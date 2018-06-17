Что такое эксфолиант?

Очищает кожу, обновляя ее, удаляет ороговевший слой, отшелушивает и при этом не оставляет механических повреждений. Кстати, именно в этом главное отличие эксфолианта от скраба. В его состав не входят частицы соли, сахара, фруктовых косточек, кофе и других способных травмировать кожу компонентов. Принципом работы является не механическое очищение.

Главным активным веществом, входящим в состав эксфолианта, являются кислоты (могут входить молочная, гликолевая, лимонная, яблочная, винная, салициловая), которые растворяют верхние слои дермы, очищая и омолаживая ее. Именно они заставляют средство так эффективно работать. Выбирать эксфолиант стоит по типу кожи.

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