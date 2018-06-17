Канапе из слоеного теста с лососем

Эффектная и вкусная закуска из слоеного теста, сливочного сыра с зеленью и копченой рыбы.

Ингредиенты

Слоеное тесто 1 пласт

яйцо 1 шт кунжут по вкусу

сливочный сыр 230 г копченый лосось 300 г сушеный укроп 1 ч. л.

зеленый лук 3-4 стебля

лимонный сок 15 мл Способ приготовления

Разогрейте духовку до 220 градусов. Слегка смажьте маслом большой противень.

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Слоеное тесто тонко раскатайте и нарежьте на маленькие квадратики. Выложите их на противень, оставляя между ними место. Смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте около 8 минут до золотистого цвета. Выньте из духовки и охладите. Затем разрежьте каждую слойку поперек.

Смешайте сливочный сыр с укропом, измельченным зеленым луком и лимонным соком. Полученную массу намажьте на нижние части слоек. Сверху положите тонкий ломтик рыбы. Накройте верхушками слоек и подавайте сразу.