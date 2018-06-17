Ещё
Канапе из слоеного теста с лососем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канапе из слоеного теста с лососем 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Эффектная и вкусная закуска из слоеного теста, сливочного сыра с зеленью и копченой рыбы.
Ингредиенты
Слоеное тесто 1 пласт
яйцо 1 шт  кунжут по вкусу
сливочный сыр 230 г  копченый лосось 300 г  сушеный укроп 1 ч. л.
зеленый лук 3-4 стебля
лимонный сок 15 мл  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 220 градусов. Слегка смажьте маслом большой противень.
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Слоеное тесто тонко раскатайте и нарежьте на маленькие квадратики. Выложите их на противень, оставляя между ними место. Смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте около 8 минут до золотистого цвета. Выньте из духовки и охладите. Затем разрежьте каждую слойку поперек.
Смешайте сливочный сыр с укропом, измельченным зеленым луком и лимонным соком. Полученную массу намажьте на нижние части слоек. Сверху положите тонкий ломтик рыбы. Накройте верхушками слоек и подавайте сразу.
Карельские вести: последние новости
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сладкую клубнику Картофель с брокколи и сырным соусом Французские тосты с апельсином
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного12
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными54
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место90
Шляпа Пынзарь насмешила поклонников13
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму84
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение