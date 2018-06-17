Канапе из слоеного теста с лососем 

Эффектная и вкусная закуска из слоеного теста, сливочного сыра с зеленью и копченой рыбы.
Ингредиенты
Слоеное тесто 1 пласт
яйцо 1 шт кунжут по вкусу
сливочный сыр 230 г копченый лосось 300 г сушеный укроп 1 ч. л.
зеленый лук 3-4 стебля
лимонный сок 15 мл Способ приготовления
Разогрейте духовку до 220 градусов. Слегка смажьте маслом большой противень.
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Слоеное тесто тонко раскатайте и нарежьте на маленькие квадратики. Выложите их на противень, оставляя между ними место. Смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте около 8 минут до золотистого цвета. Выньте из духовки и охладите. Затем разрежьте каждую слойку поперек.
Смешайте сливочный сыр с укропом, измельченным зеленым луком и лимонным соком. Полученную массу намажьте на нижние части слоек. Сверху положите тонкий ломтик рыбы. Накройте верхушками слоек и подавайте сразу.