Картофель с брокколи и сырным соусом

Прекрасный выбор для семейного ужина.

Ингредиенты

Картофель (крупный) 2-3 шт оливковое масло 2-3 ст. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

брокколи 300 г сливочное масло 60 г мука 30 г молоко 500 мл мускатный орех 1 щепотка

тимьян 0,5 ч. л.

сыр чеддер 250 г Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Картофель тщательно помойте щеткой и обсушите. Наколите картофелины вилкой несколько раз. Смажьте их оливковым маслом и посолите. Выложите на небольшой противень и запекайте около 1 часа, пока картофель не станет мягким.

Тем временем приготовьте соус. Для этого в небольшой кастрюльке растопите сливочное масло. Понемногу всыпьте муку, постоянно взбивая венчиком. Затем тонкой струйкой влейте холодное молоко, продолжая постоянно взбивать. Добавьте мускатный орех, тимьян, соль и перец. Готовьте на среднем огне, пока соус не начнет закипать. Добавьте сыр и тщательно перемешивайте, пока он не расплавится.

Когда картофель будет почти готов, бланшируйте соцветия брокколи в подсоленной воде.

Картофелины выложите на тарелки, разломайте вилкой, сверху выложите соцветия брокколи и полейте соусом. Подавайте сразу.