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Картофель с брокколи и сырным соусом
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Картофель с брокколи и сырным соусом 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Прекрасный выбор для семейного ужина.
Ингредиенты
Картофель (крупный) 2-3 шт  оливковое масло 2-3 ст. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
брокколи 300 г  сливочное масло 60 г  мука 30 г  молоко 500 мл  мускатный орех 1 щепотка
тимьян 0,5 ч. л.
сыр чеддер 250 г  Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Картофель тщательно помойте щеткой и обсушите. Наколите картофелины вилкой несколько раз. Смажьте их оливковым маслом и посолите. Выложите на небольшой противень и запекайте около 1 часа, пока картофель не станет мягким.
Тем временем приготовьте соус. Для этого в небольшой кастрюльке растопите сливочное масло. Понемногу всыпьте муку, постоянно взбивая венчиком. Затем тонкой струйкой влейте холодное молоко, продолжая постоянно взбивать. Добавьте мускатный орех, тимьян, соль и перец. Готовьте на среднем огне, пока соус не начнет закипать. Добавьте сыр и тщательно перемешивайте, пока он не расплавится.
Когда картофель будет почти готов, бланшируйте соцветия брокколи в подсоленной воде.
Картофелины выложите на тарелки, разломайте вилкой, сверху выложите соцветия брокколи и полейте соусом. Подавайте сразу.
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