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Татьяна Котова поделилась секретами красоты
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Татьяна Котова поделилась секретами красоты 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Татьяна Котова поделилась в своем Инстаграме секретами красоты и молодости.
Девушка уверена, что воскресенье — лучший день для того, чтобы посвятить немного времени уходу за кожей лица. Певица отметила, что начинать уход нужно изнутри. Для того, чтобы кожа оставалась упругой и увлажненной, необходимо пить достаточно воды, не забывать о том, что чистая вода не равняется кофе или сокам.
Для того, чтобы сделать кожу мягкой и бархатной, перед сном необходимо наносить немного кокосового масла на область под глазами. Масло также поможет бороться с темными кругами. Котова в очередной раз подчеркнула, что рацион сильно отражается на состоянии кожи, поэтому меню должно быть сбалансированным.
Если требуется поухаживать за сухой кожей, можно сделать йогуртовую маску, которая доступна в любое время года. Чтобы приготовить хороший тоник, достаточно заварить травяной чай, процедить его и разлить по формочкам для кубиков льда. Певица рассказала, что создала собственный хэштег "#kottova_beauty", которым будет отмечать все публикации с советами по уходу за собой.
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