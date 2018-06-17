Фо вошел в список лучших бюджетных блюд мира

Вьетнамский суп фо вошел в список 15 лучших бюджетных блюд мира по версии британского туристического сайта Rough Guides

Суп фо — самое известное вьетнамское блюдо. Изначальный рецепт, придуманный уличными торговцами в Ханое, представляет из себя говяжий бульон с плоской лапшой, кусочками говядины и ростками сои. За прошедшие десятилетия появилось множество новых рецептов — с курицей, морепродуктами и даже вегетарианский.

Суп фо регулярно попадает в различные ТОПы блюд мира. Так, например, американский сайт Business Insider включил его в список 50 лучших азиатских блюд. А компания Lonely Planet, широко известная своими путеводителями, включила суп в список лучших блюд при похмелье в дороге.

Источник: Vietnam.net