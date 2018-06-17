Ещё
Фо вошел в список лучших бюджетных блюд мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фо вошел в список лучших бюджетных блюд мира 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Вьетнамский суп фо вошел в список 15 лучших бюджетных блюд мира по версии британского туристического сайта Rough Guides
Суп фо — самое известное вьетнамское блюдо. Изначальный рецепт, придуманный уличными торговцами в Ханое, представляет из себя говяжий бульон с плоской лапшой, кусочками говядины и ростками сои. За прошедшие десятилетия появилось множество новых рецептов — с курицей, морепродуктами и даже вегетарианский.
Суп фо регулярно попадает в различные ТОПы блюд мира. Так, например, американский сайт Business Insider включил его в список 50 лучших азиатских блюд. А компания Lonely Planet, широко известная своими путеводителями, включила суп в список лучших блюд при похмелье в дороге.
Источник: Vietnam.net
Вьетнам сегодня: последние новости
Таиланд лидирует по поставкам супа фо в США Откройте для себя шедевр готической архитектуры в провинции Фуйен Жемчуг в Нячанге: все, что нужно знать
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного12
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными54
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место90
Шляпа Пынзарь насмешила поклонников13
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму84
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение