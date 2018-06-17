Россиянам рассказали, как выбирать правильную клубнику

Роспотребнадзоре составили список рекомендаций, которые помогут покупателям выбрать вкусную и качественную клубнику, передает НСН.

Как отмечают эксперты, при покупке следует выбирать сухие и гладкие ягоды без вмятин, однородного и насыщенного цвета. При этом листья на плодах должны быть зелеными.

А для того, чтобы определить насколько сладкой является ягода, эксперты рекомендуют взглянуть на черенок. Если между листьями и ягодой присутствует расстояние, то клубника — сладкая. Если листья прилегают к ягоде плотно, то она, с большей вероятностью, будет кислить. Специалисты Роспотребнадзора также отмечают, что клубника является богатым источником витаминов и минеральных веществ.