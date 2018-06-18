Лизун своими руками

Современные дети уже много лет назад познакомились с такой развлекательной игрушкой, как лизун. Вещество по консистенции напоминает желе или жвачку, но при этом оно не пачкает руки и выглядит ярко и привлекательно. В покупном составе содержится много красителей и химических компонентов, поэтому многие родители задаются вопросом, как сделать лизуна в домашних условиях, чтобы игрушка была безопасной. Рецепты для детей можно подобрать максимально простые и безопасные, существует масса вариантов приготовления такой игрушки. Мы рассмотрим наиболее простые и популярные варианты приготовления лизуна.

Из пены для бритья

Готовый слайм больше будет похож на зефир, так как смесь получается очень мягкая и эластичная, а также она имеет белоснежный цвет.

Необходимое:

пена для бритья — 1 баллон; вода обычная — 50 мл; красители — 2-3 штуки; клей ПВА — по необходимости; тетраборат натрия — 1,5 ложки. лопатка или деревянная ложка.

Процесс приготовления:

Для тех кто ищет способ, как сделать лизуна в домашних условиях, стоит начать приготовления лизуна по рецепту для детей с подготовки материалов. В емкость наливается тетраборат натрия, достаточно полторы ложки. Далее туда же наливают очищенную воду в количестве пятидесяти миллилитров. Все составляющие перемешивают до однородности. Туда же отправляют клей и пену для бритья, можно использовать любую пену, но клей должен быть только ПВА. Все снова хорошо перемешивают. Теперь в воду добавляют еще пару чайных ложек тетрабората натрия и перемешивают, добавляют состав в клейкую массу. В итоге мы получаем однородную липкую смесь, если состав сильно липнет, то в него еще вводят тетраборат и перемешивают до того момента, пока масса не станет максимально однородной. В процессе приготовления лизуна, к смеси можно добавить различные красители.

Простой рецепт слайма

Если в предыдущем варианте использовалась пена для бритья, то здесь мы будем применять только клей ПВА и тетраборат натрия. Именно этот способ считается наиболее популярным, так как готовый лизун в итоге будет максимально похож на магазинную игрушку.

Материалы для приготовления:

порошок тетрабората натрия 4%; клей ПВА — 155 грамм; краситель пищевой или гуашь — по необходимости; вода очищенная — 55 мл.

Процесс приготовления:

В емкость, где будет изготавливаться слайм, следует налить пятьдесят миллилитров чистой воды в теплом виде. В воду добавляют необходимое количество клея ПВА. Чем больше клея будет добавлено, тем более густым и тягучим получится игрушка. Если смесь покажется слишком жидкой, стоит добавить в воду еще немного клея, не обязательно точно следовать рецептуре, указанной выше. Составляющие тщательно перемешивают, после чего к ним добавляют тетраборат натрия в виде раствора. Если был куплен препарат в виде порошка, его рекомендуется предварительно развести в воде. Одна ложка средства используется на 100 мл воды. Когда раствор будет добавлен в массу с клеем, лизуну следует придать красивый оттенок, для этого и используются пищевые красители. Готовый состав перемешивается и переливается в пакет. В итоге мы получаем отличную игрушку, которая максимально схожа с покупной.

Рецепт игрушки на воде

Мы уже рассмотрели два простых рецепта, как сделать лизуна в домашних условиях, все они включали в состав тетраборат натрия, безопасный для детей. Теперь же мы поговорим о том, как сделать игрушку на основе воды и прозрачного клея.

Необходимые материалы:

порошок кислоты борной — 2,5 грамма; краситель пищевой — 1 штука; прозрачный клей — 35 мл; чашки глубокие — 2 штуки; вода очищенная — 210 мл.

Процесс приготовления:

В одну миску следует налить сто миллилитров воды, после чего в жидкость насыпают порошок борной кислоты, составляющие хорошо перемешивают, пока кислота полностью не растворится. Теперь понадобится вторая миска, в нее выливают остатки воды и добавляют клей, дополнительно капают красящее вещество. Оба состава перемешивают между собой так, чтобы получилась однородная масса.

Такой лизун безопасен в применении, и очень прост в изготовлении. Если родители задались вопросом, как сделать лизуна в домашних условиях, то этот рецепт можно считать одним из лучших для детей. Но стоит помнить, что в составе содержится клей и борная кислота, по этой причине важно следить, чтобы ребенок не съел полученный состав.

Лизун из муки

Стоит заметить, что это наиболее безопасный вариант приготовления игрушки, так как в составе будет присутствовать обычная мука. Безусловно, лизун будет отличаться от покупного, но для совсем маленьких детей это станет отличным вариантом игрушки. Лучше всего здесь применять натуральные красители, это может быть сок моркови или свеклы, если же хочется получить более яркий слайм, рекомендуется добавить пищевой краситель.

Необходимые материалы:

мука обычная — 2 стакана; вода — 12 стакана; фартук; краситель — 1 штука.

Процесс создания игрушки:

Муку просеивают через сито, чтобы устранить комочки, после чего к двум стаканам сыпучего продукта добавляют четверть стакана холодной воды. После этого состав вымешивают и добавляют к нему еще четверть стакана горячей воды, но не кипятка. Все ингредиенты хорошо перемешивают до получения однородного состава. Далее добавляется пищевой или натуральный краситель, при применении натурального красящего вещества, интенсивность цвета будет заметно ниже, поэтому его следует добавлять больше. В итоге получается достаточно липкая масса, которую перекладывают в пакет и убирают на два часа в камеру холодильника. Когда смесь полностью охладится, с ней можно играть.

Лизун из пластилина

Часто родители задумываются, как сделать лизуна в домашних условиях, но если дома имеется пластилин, то можно изготовить игрушку по рецепту для детей. Изделие получается достаточно яркого цвета, при этом оно будет полностью безопасным.

Необходимые материалы:

пластилин яркий — 1 упаковка; деревянная лопатка для перемешивания состава; желатин пищевой — 1 пачка; миска для замешивания лизуна; кастрюля для подогрева желатина.

Процесс создания игрушки:

В кастрюлю помещается гранулированный желатин и заливается водой по инструкции, в таком виде его оставляют на некоторое время, обычно достаточно одного часа, чтобы он напитался водой. Когда указанный период времени истечет, кастрюля ставится на огонь, и состав в ней прогревается в течение нескольких секунд, необходимо, чтобы желатиновые гранулы просто растворились. Теперь понадобится емкость, где будет замешиваться сам лизун, лучше всего брать пластиковую тару. Для приготовления игрушки придется подобрать максимально мягкий пластилин, сто граммов этого вещества смешивают с 50 миллилитрами воды. В подготовленную смесь из пластилина добавляют желатин и повторно все перемешивают. В итоге должна получиться однородная и пластичная масса. Емкость с пластилином отправляют в камеру холодильника, и оставляют там до того момента, пока состав не застынет.

Мы рассмотрели простые и популярные рецепты, как сделать лизуна в домашних условиях. Для многих детей такая игрушка принесет много удовольствия, при этом она будет намного безопаснее, чем покупной лизун, в составе которого присутствует масса красителей и добавок.