Готовим вкусные и сочные манты

Традиционные манты — это блюдо, которое обычно готовится на основе пресного теста. Профессионалы говорят о том, что в правильных мантах, оно должно быть очень тонким и нежным. Начинка по традиции готовится на основе мяса, при этом мясо используется различное, это может быть курица, свинина, баранина или говядина. В качестве добавок применяется картофель, лук, грибы, различные пряности и специи. Главной особенностью блюда, является метод его приготовления, манты принято готовить на пару в специальном каскане. Сегодня же хозяйки используют в этих целях пароварки и мантоварки. Мы расскажем несколько пошаговых рецептов, которые дадут возможность понять, как приготовить вкусные и сочные манты.

Манты с добавлением капусты

Часто это блюдо готовится с добавлением тыквы, но поздней зимой овощ найти бывает сложно, поэтому можно использовать обычную капусту в этих целях. Это достаточно простой вариант приготовления блюда, который понравится всем домашним.

Ингредиенты на тесто:

вода очищенная — 1 стакан; соль крупная — по вкусу; мука 1 сорта — 520 грамм; куриное яйцо — 1 штука;

Ингредиенты на начинку:

капуста свежая — 1 штука; молотый перец черный — по вкусу; мясо свежее — 630 грамм; лук репчатый — 2 штуки; масло растительное — 55 мл.

Процесс приготовления:

Чтобы приготовить блюдо, необходимо начать подготовку теста, для этого куриное яйцо смешивают с водой и солью, после чего постепенно добавляют туда муки и замешивают тесто. Подготовленное тесто накрывают пленкой и оставляют на полчаса для расстойки. Тем временем мясо пропускают через мясорубку, лук очищают и мелко нарезают кубиками, также следует поступить с капустой. В начинку добавляют растительное масло в нужном количестве, всыпают соль и перец, а затем все перемешивают. После этого приступают к лепке заготовок. Как приготовить вкусные и сочные манты можно посмотреть в вариантах лепки, в пошаговых рецептах указаны различные варианты создания мантов. Затем можно начать приготовление блюда на пару, процесс готовки занимает не менее сорока минут, можно заготовки отправить в морозильник.

Опытные повара советуют не укладывать манты слишком близко друг к другу, в противном случае во время варки они могут прилипнуть и потерять свою целостность.

Рецепт с грибами

В этом пошаговом рецепте мы опишем, как приготовить сочные и вкусные манты, не используя мясо вообще, здесь его заменят грибы. Можно отнести данный рецепт к диетическому.

Ингредиенты:

яйцо куриное — 1 штука; шампиньоны свежие — 155 грамм; мука 1 сорта — 2 стакана; растительное масло — 2 ложки; репчатый лук — 1 штука; соль крупная — по вкусу; вода очищенная — 0,5 стакана; сметана высокой жирности — 1 ложка; специи — по вкусу; чеснок острый — 2 зубчика.

Процесс приготовления:

Для этого рецепта используется охлажденная вода, также следует взять просеянную муку. Из муки формируется горка, и в середине делают небольшое углубление, туда кладется куриное яйцо, сверху все немного солят. Вилкой начинают замешивать муку в яйцо, тем самым замешивая тесто, в процессе замеса следует постепенно добавлять воду, как только тесто будет почти замешано, к нему добавляют растительное масло и вымешивают массу руками. Чтобы получить гладкую массу, следует месить тесто как минимум семь минут. После этого состав откладывают в сторону и закрывают полотенцем, в таком виде оставляют на пятнадцать минут. Тем временем следует заняться приготовлением начинки. Шампиньоны промывают в воде несколько раз, а затем разрезают на несколько частей, в зависимости от размера грибов. После этого шампиньоны перекладывают на сковороду с разогретым маслом и обжаривают до готовности. Через десять минут можно всыпать к грибам лук, который был мелко нашинкован, все ингредиенты готовят на огне еще десять минут. Готовое тесто раскатывают в тонкий пласт, после берется стакан и с его помощью вырезают ровные кружочки. На каждый из кружочков кладут грибную начинку, достаточно одной столовой ложки. Из теста формируют манты в виде конвертов, или можно слепить тесто другим способом. Далее помещают манты в пароварку и готовят в течение 35-45 минут до готовности.

Этот пошаговый рецепт прост в исполнении, если хозяйка ищет способ, как приготовить вкусные и сочные манты, ей стоит обратить внимание на этот вариант.

Манты с добавлением тыквы

Это один из весьма популярных способов приготовления мантов на пару, начинка из тыквы придает блюду особенный аромат и неповторимый вкус. Все же стоит учесть, что блюдо подойдет только тем, кто любит тыкву.

Ингредиенты на тесто:

соль крупная — 10 грамм; мука 1 сорта — 1 кг; куриное яйцо — 1 штука; вода очищенная — 510 мл.

Ингредиенты на начинку:

масло сливочное — по вкусу; лук репчатый — 3 штуки; тыква мякоть — 1,2 кг; молотый красный перец — по вкусу; соль крупная — по вкусу.

Процесс приготовления:

В отдельной емкости следует смешать все составляющие для теста, сначала соединяют воду и куриное яйцо, после этого туда добавляют немного соли, и последним этапом всыпают муку. Замешивают тесто руками в течение семи минут, чтобы получилась однородная и гладкая масса. Тесто накрывают пакетом или полотенцем и оставляют на двадцать минут отдыхать. Тем временем готовится начинка, для этого очищают лук и нарезают его очень мелким кубиком. Также следует очистить тыкву и нарезать мелкими кубиками. Овощи смешивают в одной чаше, после чего добавляют к ним немного острого молотого перца. За это время тесто достаточно отдохнуло, и можно приступить к лепке мантов. Массу делят на две части и раскатывают в два пласта. Теперь пласты следует уложить друг на друга и нарезать на полоски, а затем на равные квадраты. В итоге получается много одинаковых заготовок для приготовления блюда. По центру каждого квадрата размещается тыквенная начинка, сверху кладется небольшой кусочек растительного масла. Можно добавить немного соли по желанию. Варят заготовки в мантоварке, процесс приготовления может занять около сорока минут.

Дрожжевые манты

Еще один прекрасный пошаговый рецепт приготовления вкусных и сочных мантов, как приготовить тесто для такого блюда мы опишем максимально подробно. В итоге получается нежное и очень вкусное блюдо с мясом.

Ингредиенты на тесто:

вода очищенная — 80 мл; мука 1 сорта — 210 грамм; соль крупная — по вкусу; дрожжи сухие — 5 грамм.

Ингредиенты на начинку:

говядина — 160 грамм; красный молотый перец — по вкусу; свинина — 155 грамм; соль крупная — по вкусу; лук репчатый — 210 грамм.

Процесс приготовления:

Для начала следует приготовить тесто, сначала соединяют жидкие продукты, затем к ним добавляют дрожжи и муку. Готовую массу оставляют подходить на один час. Чтобы сделать фарш, следует хорошо нарезать мясо ножом, затем измельчить репчатый лук, составляющие перемешать, добавить туда немного соли и красного перца. Из подготовленного теста раскатывают тонкий пласт и лепят манты, в каждую заготовку добавляют по одной ложке фарша. Мантоварку смазывают сливочным маслом и перекладывают в нее заготовки. Процесс приготовления длится от 40 до 50 минут.

Манты можно подать к столу со сметаной, растопленным сливочным маслом и зеленью, это традиционный вариант подачи блюда.