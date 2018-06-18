Грязная дюжина: 12 самых опасных продуктов 2018 года

СодержаниеКратко о пестицидах: что и зачем«Грязная дюжина» 2018 года: 12 самых опасных продуктов1. Клубника2. Шпинат3. Нектарины4. Яблоки5. Виноград6. Персики7. Вишни8. Груши9. Помидоры10. Сельдерей11. Картофель12. Болгарский перец3 совета, чтобы снизить концентрацию пестицидов в питании

«Грязная дюжина» продуктов на 2018 год включает клубнику, яблоки и шпинат. Значит ли это то, что мы должны отказаться от их употребления?

Инициативная группа Environmental Working Group, которая специализируется на исследованиях и пропагандистской работе в области защиты здоровья человека и окружающей среды, опубликовала очередную «грязную дюжину» — список продуктов, наиболее сильно загрязненных пестицидами. Как и в предыдущие три года, возглавляет антирейтинг ягода клубника, среди лидеров 2018-го года также яблоки и шпинат.

Почему на эти продукты нужно обратить самое пристальное внимание, и какие последствия для здоровья может принести «грязная еда»?

Кратко о пестицидах: что и зачем

Различные исследования показывают, что пестициды оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека. Практически все они — канцерогены, которые могут нанести серьезный ущерб иммунной, нервной, сердечно-сосудистой системе человека. Некоторые пестициды являются тератогенными — то есть могут вызвать повреждения плода или вовсе привести к преждевременному прерыванию беременности.

Ученые рассказывают, что каждый год регистрируется все больше случаев болезни Паркинсона, аутизма, рака, диабета и врожденных пороков сердца. Не последнюю роль в этом играет наше питание. Поэтому Environmental Working Groupкаждый год публикует новые списки «грязных продуктов» — на основании проведенных тестов Министерства сельского хозяйства США. Какие продукты попали в антирейтинг в 2018 году?

А вы знали?

В сельском хозяйстве пестициды используются для защиты ягод, фруктов и овощей от бактерий, сорняков, плесени, насекомых и грызунов. Чаще всего применяют следующие виды:

Гербициды — для борьбы с сорняками. Инсектициды — для защиты семян и растения от порчи насекомыми. Уничтожают живых особей, их яйца и личинки. Акариды — используются в качестве противодействия клещам. Нематициды и моллюскициды — для борьбы с червями и слизнями. Бактерициды — уничтожают бактериальную микрофлору. Родентициды — для предупреждения урона, наносимого крысами и мышами — во время роста растения, а также в процессе хранения. Фунгициды — для уничтожения спор грибов. «Грязная дюжина» 2018 года: 12 самых опасных продуктов 1. Клубника

Больше 98% клубники дали положительную пробу на наличие, по крайней мере, одной разновидности пестицидов. В целом, около трети всего объема клубники продемонстрировали положительные тесты на 10 и более видов пестицидов. При этом один образец содержал остатки 22 различных пестицидов!

2. Шпинат

Около 97% образцов шпината содержали остатки пестицидов, в частности, — перметрин — нейротоксический инсектицид.

3. Нектарины

Почти 94% нектаринов содержали два и больше видов пестицидов. При этом в одном контрольном образце присутствовали остатки 15 различных пестицидов!

Осторожно!

В мае 2010-го года американское издание CNN International опубликовало результаты исследований, согласно которым, дети, часто подвергавшиеся воздействию органофосфатов из продуктов питания, с большей долей вероятности имели синдром дефицита внимания и гиперактивность. При этом воздействие пестицидов было ассоциировано с проблемами в поведении и обучении детей.

4. Яблоки

90% яблок, поступающих в продажу, были загрязнены пестицидами. При этом 80% из них дали положительный результат на дифениламин — вещество, которое запрещено в Европе!

5. Виноград

Больше 96% образцов винограда показали положительный результат на пестициды. При этом каждый из них в среднем демонстрировал остатки 5 различных видов.

6. Персики

99% персиков, которые реализуются в магазинах и на рынках, демонстрировали остатки четырех разных видов пестицидов.

Осторожно!

По данным Департамента природных ресурсов, США, пестициды оказывают разрушительное воздействие на нервную систему человека. К признакам поражения нервной системы относятся: боль в животе, рвота, запор или диарея и избыточное слюноотделение.

7. Вишни

В среднем на вишнях были обнаружены остатки 5 различных видов пестицидов. При этом 30% тестированных образцов содержали ипродион — пестицид, который запрещен к применению в Европе из-за его способности провоцировать развитие онкологии.

8. Груши

В образцах груш были выявлены относительно высокие концентрации инсектицидов и фунгицидов, при этом больше половины тестированных фруктов показали остатки пяти и больше разновидностей пестицидов.

9. Помидоры

О том, что привозные томаты радикально отличаются по вкусу и запаху от местных овощей, выращенных в России, сегодня не говорит только ленивый. Environmental Working Group подтвердила это проведенными тестами. Средний образец из-за рубежа содержал 4 различных вида пестицидов. При этом один контрольный вариант продемонстрировал остатки 15 разновидностей, включая пестициды, которые провоцируют возникновение нервных расстройств!

Осторожно!

Зарубежное издание Environmental Health Perspectives опубликовало результаты исследований, демонстрирующие связь между употреблением продуктов, зараженных пестицидами, и раком молочных желез. Риск увеличивался при сочетании с другими факторами — неправильным образом жизни, несбалансированным питанием и генетической предрасположенностью.

10. Сельдерей

Больше 95% сельдерея, который встречается в продаже, загрязнено пестицидами. При этом один контрольный образец продемонстрировал положительные пробы на 13 различных видов пестицидов.

11. Картофель

Эта овощная культура является одной из главных на столе во многих странах мира. Из 196 существующих государств, его выращивают в 125! При этом данный овощ показал рекордную концентрацию пестицидов. По весу их содержание было больше, чем в любой другой культуре! Самый используемый пестицид при выращивании картофеля — хлорпрофарм (стимулятор роста).

12. Болгарский перец

Почти 90% протестированного сладкого перца содержали остатки пестицидов. И хотя их количество по сравнению с другими культурами, было меньше, в целом используемые пестициды были токсичнее остальных для здоровья человека.

Осторожно!

Последние исследования ученых Гарвардского Университета показывают параллели между употреблением фруктов и овощей, зараженных пестицидами, и проблемами с фертильностью у женщин и мужчин.

3 совета, чтобы снизить концентрацию пестицидов в питании Тщательно под проточной водой мойте все овощи, ягоды и фрукты. Если позволяет консистенция плода, используйте твердую щетку для проработки кожуры — это поможет избавиться от химических веществ, которые содержатся на поверхности продуктов питания. Перед употреблением в пищу бланшируйте твердые фрукты и овощи — например, яблоки, помидоры и болгарский перец. Но не переусердствуйте, поскольку это может привести к потере большей части витаминов и минерального состава плодов. Старайтесь включать в питание больше продуктов, которые признаны Environmental Working Group самыми «чистыми» с точки зрения содержания пестицидов. В 2018-м году это — авокадо, сахарная кукуруза, белокочанная капуста и брокколи, ананасы, репчатый лук, зеленый горошек (в замороженном виде), спаржа, баклажаны, дыня и киви. Комментарий экспертаРузанна Азатовна Еганян, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России

— Помимо пестицидов при выращивании фруктов, ягод и овощей на продажу производители используют нитратные удобрения. Какое действие они оказывают на организм?

Загрязнение продуктов питания может быть связано как с неблагоприятной экологией, так и непосредственно с процессом их производства. Например, с использованием нитратов при выращивании овощей, фруктов и зелени. Нитриты же могут использоваться при промышленном производстве мясной гастрономии — для улучшения цвета ветчины или колбасы, в сырах или консервах.

Главная опасность нитратов и нитритов, попадающих в организм человека с пищей, — это их превращение в процессе пищеварения во вредные для здоровья вещества — нитрозамины, способные вызвать отравление, снизить способность крови переносить кислород, повысить риск развития онкологических заболеваний.

Что касается овощей, то в наибольших количествах нитраты накапливаются в корнеплодах: в моркови — в центральной части и на концах; в картофеле — ближе к поверхности; в свекле — в верхней и нижней части; у огурцов, кабачков и патиссонов — в кожуре и около плодоножки; в дынях и арбузах — у корки и в незрелой части плода. Укроп, петрушка, сельдерей, шпинат и другая зелень накапливает нитраты, прежде всего, в черешках.

Соответственно, чтобы снизить риск от потребления овощей и зелени, в корнеплодах лучше отрезать те части плодов, где вредные вещества скапливаются наиболее значительно. Кроме того, огурцы или кабачки необходимо очищать от кожуры, у капусты удалять кочерыжку. Эти меры предосторожности позволят снизить количество нитратов примерно на 30%.

Зелень лучше вымачивать в холодной воде. Также можно поступить и с морковью, свеклой, капустой. Очищенный от кожуры картофель рекомендуется промывать в проточной воде. Термическая обработка овощей тоже пойдет на пользу. Все эти меры позволяют уменьшить концентрацию нитратов в овощах.

В целом же, если вас беспокоит химическая чистота продуктов, можно приобрести и специальный прибор — нитратомер. Здесь тоже есть несколько рекомендаций. Во-первых, надо правильно его использовать. Все овощи и фрукты имеют разную плотность, и нитраты в них могут концентрироваться по-разному. Поэтому, чтобы измерения были корректными, для каждого «испытуемого» нужно выставлять правильный режим измерения, учитывая зоны наиболее высокой концентрации нитратов в каждом виде плодов. А мясными деликатесами (ветчина, колбаса, окорок и т.п.), лучше не злоупотреблять еще по одной причине. Все они отличаются высоким содержанием жира и соли. А это способствует повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Пройдите тестСоблюдаете ли вы правила здорового питания? Знаете ли вы принципы здорового питания? Пройдите тест и узнайте всю правду о вашей диете!

Использованы фотоматериалы Shutterstock