Семь оригинальных рецептов маринада для гриля

Готовьте мангалы, доставайте шампуры: сегодня мы собрали для вас самые классные рецепты маринадов. Выбирайте, с каким маринадом приготовить коронное блюдо вашего следующего пикника!

Отличная ароматная вариация на тему беспроигрышных горчичных маринадов для мяса.

1. Все ингредиенты смешайте в блендере до однородной массы.

2. Замаринуйте мясо и оставьте хотя бы на 1 час.

Тут, казалось бы, все очень просто и консервативно, но наш рецепт чесночного маринада сможет приятно удивить вас своей легкостью в приготовлении и элегантным вкусом.

1. Все ингредиенты смешайте в блендере до однородной массы.

2. Замаринуйте курицу, оберните ее в пищевую пленку и оставьте в холодильнике. Минимальное время мариновки — 20 минут, оптимальное — полтора часа.

Вкусно приготовить баранину очень и очень непросто. Если вы хотите увеличить свои шансы на успех, попробуйте приготовить это мясо в этом ароматном маринаде.

1. Измельчив кинзу и чеснок, в блендере до однородной пастообразной массы измельчите кунжутные семена с водой.

2. Добавьте к пасте измельченный чеснок и кинзу, лимонный сок, масло, соль и перец. Снова как следует перемешайте.

3. Замаринованное мясо оставьте на 4 часа.

Этот яркий и сочный маринад одинаково хорошо годится как для рыбы, так и для мяса и курицы. Он подарит любому блюду неповторимые нотки свежести и праздника.

1. Все ингредиенты тщательно перемешайте в большой миске до однородной консистенции. 2. Маринуйте мясо и птицу около 3 часов. Для рыбы вполне будет достаточно получаса.

Нежному мясу птицы — нежный маринад! Мы предлагаем сделать его с душистыми травами, а в качестве основы взять кефир.

1. Все ингредиенты кроме кефира и приправ поместите в блендер и смешайте до однородной массы

2. В полученную смесь влейте кефир, добавьте приправы, соль и перец. Снова как следует перемешайте.

3. Держите мясо птицы в маринаде около 6-8 часов.

Рыба сама по себе, что называется, блюдо «с характером», поэтому маринад не должен перебить ее тонкого вкуса. Предлагаем сделать вот этот универсальный классический маринад.

1. Все ингредиенты смешайте в миске до однородной консистенции.

2. Замаринуйте рыбу и переложите ее в пищевую пленку. Оставьте в холодильнике на 1 час.

Мы просто обожаем креветки, а в этом маринаде они станут еще вкуснее. Вы влюбитесь в тонкий аромат корицы и пикантные нотки паприки.

1. Сок цитрусовых подогрейте в кастрюле на небольшом огне, добавьте вино и доведите до кипения, пока жидкость выкипит примерно наполовину.

2. В большой миске как следует смешайте все остальные ингредиенты, добавьте к ним цитрусовую смесь и снова перемешайте до получения однородной массы.

3. Оставьте креветки в маринаде на полчаса.