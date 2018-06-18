Закрытый бутерброд с питательной начинкой: возьмите с собой на природу 

Такой бутерброд не развалится, потому что он прошит стручком зеленого лука. Попробуйте сделать также! Очень удобно брать его в качестве перекуса с собой на природу.
Закрытый бутерброд/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
На 4 порции:
4 длинные ржаные булочки,
100 г сливочного масла,
2 плавленых сырка,
100 г ветчины,
2 огурца,
2 помидора,
1 пучок салата,
8 перьев зеленого лука.
Приготовление:
Булочки разрезать вдоль пополам, промазать каждую половинку тонким слоем сливочного масла и плавленого сыра.
Листья салата вымыть и обсушить. Сыр и ветчину нарезать тонкими ломтиками, огурцы и помидоры — кружочками. Аккуратно разложить все на 4 половинки, а оставшимися накрыть.
В каждом бутерброде острым ножом с тонким лезвием сделать по два сквозных отверстия, аккуратно вставить в них перышки зеленого лука и связать концы.
Время приготовления: 20 минут. В одной порции 240 ккал. Белки — 38 г, жиры — 20 г, углеводы — 8 г.