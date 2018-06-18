Рецепт дня: «Тарт Татен»

Sobesednik.ru предлагает классический рецепт знаменитого на весь мир французского десерта «Тарт Татен» — с яблоками.

Этот год для знаменитого яблочного пирога юбилейный. Тarte Tatin появился на свет в 1898 году благодаря одной очень рассеянной особе по фамилии Татен. В маленьком французском городке жили две сестры: Каролина и Стефания. Девушки держали небольшой отельчик, и однажды в разгар сезона, в самый наплыв гостей Стефания, готовившая для посетителей, перепутала последовательность: вместо того чтобы на тесто положить начинку, она начинку накрыла тестом. Да так и испекла. А когда пирог был готов, просто перевернула его и красивые золотистые яблоки оказались сверху. Пирог очень полюбился не только постояльцам отеля, но и Луи Водаблю — владельцу самого шикарного парижского ресторана «Максим», случайно заехавшему в маленький городишко. Водабль ввел «пирог наоборот» в меню фешенебельного ресторана, и скоро об этом десерте узнал весь мир.

Кстати, «Тарт Татен» — пирог универсальный, готовить его можно не только с яблоками, но и с грушами, персиками, абрикосами, сливами, тыквой, баклажанами и даже карамелизированным луком… Вот последнее, мне кажется, все же лишнее. Впрочем, не отговариваю. Готовьте, пробуйте, делитесь впечатлениями.

Что понадобится:

3–4 яблока

300 г слоеного или песочного теста

150 г сахара

50 г сливочного масла

несколько капель лимонного сока

1. Очистите яблоки от кожуры, удалите семенные коробочки и нарежьте крупными дольками, сбрызните лимонным соком.

2. Прогрейте сотейник, распустите в нем 50 граммов сливочного масла, высыпьте 150 г сахара и подержите на маленьком огне до получения карамели.

Важно:

не нужно мешать карамель во избежание ее кристаллизации. Если сахар топится неравномерно, просто встряхните легонько сковороду.

3. Выложите в сотейник яблочные дольки, легонько помешайте, чтобы каждый кусочек покрылся карамелью.

4. Раскатайте тесто в круг, чуть бо́льший, чем диаметр формы, в которой будете готовить пирог.

5. Выложите на дно формы яблоки, залейте сверху остатками карамели. Накройте тестом начинку, аккуратно «подоткнув» края теста вниз.

6. Отправьте будущий пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, и на полчаса вы свободны.

7. Готовый пирог накройте большой тарелкой или блюдом и аккуратно переверните.

Вуаля! Иногда ошибки бывают очень удачными. И «Тарт Татен» — еще одно тому подтверждение. Пирог получается не только невероятно вкусным, но и каким-то простым по сути и форме, уютным, домашним и свойским. Как раз таким, на который можно и нужно позвать друзей. Что вам и советую непременно сделать, не откладывая в долгий ящик. Чокнусь с вами чаем: за дружбу!

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Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2018.