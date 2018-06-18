Как сохранить еду свежей дольше

Холодильник занимает первое место по важности на кухне. Он является хранилищем, поэтому совсем неудивительно, что с ним могут возникать такие неприятности, как перегруженность, подтекающие продукты, неприятно пахнущие остатки пищи и прочие будничные проблемы, которые каждый решает по своему. Со временем, к этому прибавляются проблемы с мощностью компрессора, вентиляцией и другие технические вопросы. Вот главные приемы, которые следует использовать для того, чтобы сохранить холодильник в чистоте, и сохранить еду свежей дольше.

Отодвиньте холодильник от стены

Каждый холодильник имеет конденсаторный блок, который выделяет тепло через систему волнистых катушек. Они расположены на задней стенке холодильника. Со временем, на этих катушках накапливается пыль и грязь, которые могут приводить к тому, что расход энергии увеличивается, а эффективности работы прибора снижается. Чтобы этого не происходило, катушки следует время от времени очищать, а сам холодильник не придвигать близко к стене, чтобы обеспечить свободный приток воздуха.

Используйте пылесос для очистки холодильника

Пылесос способен избавить ваш холодильник от кучи крошек, которые скапливаются в многочисленных щелях и отверстиях внутри холодильной камеры, создавая фоновый запах и пропитывая им другую еду. Такого мусора в холодильнике может скопиться немало и регулярная сухая уборка с помощью пылесоса — реальный выход из положения.

Системная уборка раз в две-три недели

Заведите себе правило проводить диагностику гигиенического состояния холодильника раз в пару-тройку недель. Это поможет избежать генеральных уборок и сохранить систему хранения в порядке.

Протирайте дно банок

Грязь и мусор в холодильнике заводятся оттого, что мы часто отправляем туда продукты и тару, не задумываясь об их чистоте. Протрите банки или упаковки салфеткой и сможете спасти холодильник от запаха.

Структурная схема хранения

Структура пространства — чрезвычайно важная вещь в нашей жизни, в том числе и в вопросе хранения продуктов на полках холодильника. Важно выработать собственную систему хранения продуктов, которая будет интуитивно понятна вам и вашим домочадцам и стараться постоянно придерживаться заданной схемы раскладки продуктов.