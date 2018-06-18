7 блюд, которые многие ошибочно считают русскими

Вопрос о том, что представляет собой истинная русская кухня, давно принято считать остро дискуссионными. Тому есть несколько причин, и первая из них в том, что до 18 века рацион большинства людей был совершенно не похож на то, что сегодня подают в якобы аутентичных русских ресторанах. Да и кто в здравом уме будет заказывать кашу и хлеб — а именно эти продукты составляли основу меню три века назад. Причина проста — единственный способ готовить пищу (в печи с помощью чугунного горшка) не позволял особенно разгуляться. Да и выбор продуктов был не велик. Вот и получается, что исконно русские блюда таковыми вовсе не являются, а были заимствованы.

Пельмени

Рубленое мясо в вареном тесте сейчас прочно вошло в русскую кухню и проросло туда корнями, не давая возможности вспомнить более древние аналоги этого блюда из других стран. Однако не стоит обольщаться на тему того, что русские сами придумали варить такие штуки в бульоне и есть. На Русь они пришли лишь после продвижения на Урал, когда технологию приготовления пельменей позаимствовали у финно-угоров. Правда, неясно в каком языке образовано название. Но это точно не русское слово и не русский рецепт.

Гречневая каша

Гречневая каша издавна считалась символом русской кухни и одним из самых значимых блюд. Но, во-первых, странно искать гречку сегодня в ресторанах как самостоятельную единицу меню, а во-вторых, русской она стала только после того, как купцы завезли ее на нашу землю не так уж давно по историческим меркам — в Средние века. Впервые ее обнаружили то ли греческие монахи в дикой природе, то ли жители Гималаев. Но, справедливости ради, ни в какой стране мира она не прижилась так хорошо, как в России в виде каши или гарнира.

Селедка под шубой

Кошмар европейцев и любимый салат к новогоднему столу, селедка под шубой считается национальной гордостью и отличием нашего меню. Но не надо далеко ходить, чтобы обнаружить вовсе не русское происхождение этого чуда кулинарии. Смесь вареных овощей и соленой сельди подавалась в Германии и Скандинавии в 19 веке. В России о ней в те времена и не слышали. Один из норвежских рецептов 1851 года предлагал укладывать ингредиенты слоями. Единственным отличием от современного салата было отсутствие майонеза. Но название с упоминанием шубы придумали уже в России.

Щи и борщ

На Руси принято было есть капусту в бульоне, но даже самый смелый исследователь не назовет это блюдо щами или борщом. Дело в том, что русские крестьяне варили капусту крупными кусками в воде, засовывая чугун в печь. В итоге получалась вареная капуста и отвар. Истинные же щи и борщ — это изобретение южных славян, которые придумали измельчать ингредиенты и варить это все на мясном или рыбном бульоне. Все славяне, конечно, братья, но не будем приписывать себе чужих заслуг.

Холодец

Холодец или студень даже по названию своему происходит от немецкого слова Sülze (зальц). И это дает понять, что первыми догадались делать из мяса «дрожалку» придумали западные европейцы. В доказательство можно привести аналоги «исконно русского» холодца в национальных кухнях Латвии, Румынии, Сербии.

Лапша

Суп-лапша в русской кухне издавна существовала в трех видах — куриная, грибная и молочная. По аутентичному рецепту лапшу принято делать своими руками и отваривать в бульоне. Это очень простой рецепт, но и до него первыми додумались не русские. В Китае, например, лапша существовала со второго тысячелетия до нашей эры. И так совпало, что на Русь этот рецепт пришел с продвижением в глубь Сибири.

Горчица

Традиционный русский соус и национальное достояние, горчица, конечно же, была изобретена в Европе, как и все лучшие соусы на свете. Правда, не во Франции, а в Германии. Поволжские немцы придумали скрещивать два сорта горчицы и получать пряный порошок. Впервые горчичный порошок таким, каким мы его знаем, был получен лишь в 19 веке.