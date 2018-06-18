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Уральская студентка изобрела колбасу, от которой можно похудеть
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Уральская студентка изобрела колбасу, от которой можно похудеть 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В учебной лаборатории Уральского аграрного университета протестировали рецепт колбасы с новым ингредиентом, который придумала добавлять в продукт студентка. Гуммиарабик — это смола акации, его используют как загуститель в кондитерском деле, а также для производства жевательных резинок и пива. Для изготовления мясопродуктов его применили впервые.
— Мы с моим научным руководителем долго искали ингредиент, который, не меняя технологии приготовления купат, позволил бы привнести что-то новое в продукт и при этом повысить рентабельность производства, — рассказала Виктория Шельпякова, автор уникальной рецептуры, студентка 4-го курса УрГАУ. — Гуммиарабик не является аллергеном, потому что имеет природное происхождение и содержит большое количество пищевых волокон. Его можно по праву считать не только безопасной, но и полезной пищевой добавкой. Он способствует профилактике многих заболеваний пищеварительной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, ожирения, сахарного диабета.
Всего 2% гуммиарабика от всей массы продукта (всё остальное — это рубленое мясо, соль, перец и чеснок), и купаты превращаются в полезный продукт. Помимо того, что большое содержание клетчатки снижает количество глюкозы в крови и борется с холестерином, он способен выводить соли тяжёлых металлов и радионуклиды.
Учёные УрГАУ рекомендовали научную разработку для внедрения в производство.
О том, какие продукты можно, а какие не стоит есть тем, кто мечтает о стройности, читайте в нашем материале из раздела «Учёные против мифов».
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