Уральские ученые придумали рецепт «лечебной» колбасы

Мясной продукт можно есть и избавляться от недугов, об этом сообщает в понедельник, 18 июня, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-службе Уральского государственного аграрного университета, новая рецептура колбасы практически не отличается от традиционной. В изделие все так же добавляют мясо, соль, черный перец и чеснок. Однако всего один ингредиент способен придать известной закуске лечебные свойства.

Студентка 4 курса технологического факультета УрГАУ Виктория Шельпякова придумала добавлять в колбасу гуммиарабик. Традиционно этот природный загуститель используют при создании кондитерских изделий, жевательных резинок и пива. «Гуммиарабик не является аллергеном, потому что имеет природное происхождение и содержит большое количество пищевых волокон. Его можно по праву считать не только безопасной, но и полезной пищевой добавкой», — прокомментировала студентка. Ингредиент способен предотвратить заболевания пищеварительной системы, сердечно-сосудистые, гипертонию, ожирение, сахарный диабет. Кроме того, гуммиарабик помогает выводить из организма соли тяжелых металлов и радионуклидов, понижать содержаниеглюкозы в крови, бороться с холестерином и чистить сосуды от бляшек.

Разработка уже была протестирована в учебной лаборатории университета. По ее результатам подтвердились полезные свойства обновленной колбасы и экономическая выгодность ее производства. Ученые УрГАУ рекомендовали разработку для внедрения в производство.

Отметим, что гуммиарабик — это растворимая камедь, которую добывают из отдельных видов акаций в Африке, Индии и Австралии. Эта добавка является источником необходимой для организма клетчатки.