На ямальское молоко упал спрос. Куда девать надои?

Из-за каникул в детских садах и школах переработчики компании «Салехардагро» вынуждены менять ассортимент продукции. Так, излишки молока сейчас перерабатываются в продукты длительного хранения.

Покупатели укатили в отпуска

«Красный Север» побывал в цехе предприятия на Ангальском мысу. Едва мы вышли из редакционной машины, к зданию подкатил грузовичок, привез надои холмогорских буренок.

— Каждое утро животноводческий комплекс в Аксарке поставляет нам 1300–1400 литров охлажденного свежего молока. Это запас с вечерней и утренней дойки, — пояснил заведующий цехом Виктор Гурецкий. — И если раньше мы только в детские сады и школы отправляли по 600–700 литров в день, то теперь этот рынок сбыта до сентября закрыт. Да и в магазинах покупательский спрос упал, множество горожан разъехалось в отпуска.

Чтобы молоко не пропадало, с июня примерно две трети от его ежедневного объема перерабатывают в масло и сметану. Прежде такую роскошь предприятие себе не позволяло. Но эти два продукта хранятся значительно дольше, и есть шанс рано или поздно всё реализовать. Молоко на продажу, конечно, тоже выставляют, но совсем немного, по 200–300 литров в день.

На наших глазах оператор цеха Олег Дармограй залил из сепаратора в маслобойку только что приготовленные 40-процентные сливки. Как пояснил специалист, для масла сырье меньшей жирности не подходит.

— Сейчас здесь 35 литров сливок, — закручивая прозрачную крышку агрегата, говорит оператор. — Примерно через три часа ценный продукт будет готов.

Занимательная арифметика

По утверждению Виктора Гурецкого, салехардцы и лабытнангцы любят местное масло, но производить его накладно. Трудозатраты высоки, а доход не так уж и велик.

Мы проходим в лабораторию, где привезенное из Аксарки молоко проверяют на плотность и жирность. На болезни его исследуют сразу же на месте, в лаборатории животноводческого комплекса.

— Любая глубокая переработка невыгодна: только пастеризация молока дает реальную прибыль, да еще кефир и ряженка приносят хороший доход, — следя за показаниями приборов, рассуждает руководитель цеха. — К примеру, для 15 килограммов масла понадобилось около 250 литров молока. Стоимость одного литра у нас 75 рублей, то есть за этот объем мы бы выручили больше 18 тысяч рублей, а за 15 кило масла, которое отпускаем по 529 рублей, получим всего около 8 тысяч рублей.

В «Салехардагро» понимают, что пониженный спрос можно компенсировать разнообразием продукции, и продолжают выпускать кефир, клубничный йогурт и изредка творог.

К слову, до конца месяца здесь обещают наладить производство йогурта со вкусом лесных ягод. Уже заказаны и печатаются в Подмосковье полулитровые упаковки пюр-пак с новым дизайном для лакомства.

— Для нового йогурта будем использовать термофильную закваску из Германии. Удобная вещь, пятнадцати граммов сухих молочных бактерий хватает, чтобы произвести 300 литров йогурта. А фруктовый наполнитель заказываем в Красноярске — это натуральные ингредиенты, созданные на основе ягодного и фруктового пюре, — делится планами Виктор Гурецкий.

Напомним, два года назад в цехе выпускали и мягкий сыр «Адыгейский», но ямальцы его так толком и не распробовали. Трудоемкое производство пришлось свернуть.