20 полезных и вкусных закусок, в которых нет и двухсот калорий

Многие из нас любят пожевать что-нибудь на ходу или перекусить тем, что попадется под руку, сидя перед монитором компьютера. Но не нужно забывать, что перекусы — такой же важный прием пищи, как и три основных (завтрак, обед и ужин). Поэтому, если вы следите за чистотой и частотой своего питания, а также собственной фигурой, вам просто необходимо продумать, что будет входить в ваш перекус.

Если вы хотите сбросить пару лишних килограммов или же боитесь их набрать, то наверняка будете рады узнать рецепты 20 полезных и вкусных закусок, в которых нет и двухсот калорий!

1. Тост со сливочным сыром, ягодами и базиликом

176 калорий и 5 граммов белка.

2. Жареный грейпфрут с кокосовой стружкой

Ингредиенты:

1/2 большого грейпфрута;

1/2 чайной ложки меда;

1 столовая ложка тертого кокосового ореха.

Разрежьте грейпфрут, смажьте его мякоть медом и отправьте в духовку на 3-5 минут или до тех пор, пока верхняя часть грейпфрута не приобретет коричневатый цвет. Затем вытащите его из духовки и сразу же посыпьте кокосовой стружкой.

120 калорий.

3. Греческий йогурт с «тестом»

Ингредиенты:

170 граммов обезжиренного греческого йогурта (0-2%);

2 столовые ложки арахисовой муки (или 1 столовая ложка арахисового масла);

стевия, или 1-2 столовые ложки меда, или любой другой подсластитель по вкусу;

экстракт ванили или миндальный экстракт (по желанию);

шоколадные чипсы (по желанию).

В небольшой миске взбейте все ингредиенты до однородной массы и охладите.

26 граммов белка и 155 калорий.

4. Сладкие картофельные чипсы

Ингредиенты:

1 батат;

немного оливкового масла;

соль (по желанию);

пергаментная бумага.

Вымойте сладкий картофель и нарежьте на тонкие кружочки. Покройте вашу съемную крутящуюся пластину из микроволновой печи пергаментной бумагой, немного сбрызните ее оливковым маслом и выложите кружочки батата, немного их посолив. Включите вашу микроволновку на 4-5 минут, в зависимости от ее мощности. Эти чипсы очень быстро горят, поэтому следите за ними.

136 калорий, 4 грамма клетчатки и 2 грамма белка.

5. Нут в корице и меду

Ингредиенты:

500 граммов нута;

1/2 столовой ложки оливкового масла;

1 столовая ложка меда;

1/2 чайной ложки корицы;

1/8 чайной ложки мускатного ореха;

1/8 чайной ложки морской соли.

Разогрейте духовку и выстелите противень пергаментной бумагой. В это время вымойте и высушите нут, распределите его на противне и выпекайте примерно 45 минут или до хрустящей корочки. Когда нут будет готов, положите его в глубокую миску, полейте медом, оливковым маслом и добавьте корицу, мускатный орех и соль. Наслаждайтесь!

6 граммов белка, 4,5 грамма клетчатки и 146 калорий.

6. Жареная капуста кале

Ингредиенты:

1 пучок (250 г) кудрявой капусты;

2 столовые ложки оливкового масла;

1/4 чайной ложки паприки;

1/2 чайной ложки морской соли.

Промойте капусту и обсушите ее бумажным полотенцем. Разберите ее, удалив жесткие части. Поместите капусту в миску и полейте оливковым маслом с добавлением паприки и соли. Выложите капусту на противень и готовьте до хруста.

77,5 калории.

7. Ежевика и фисташки

159 калорий, 7,6 грамма жира, 7,6 грамма клетчатки.

8. Зеленый ягодный смузи

Пейте ваши фрукты и овощи, смешав их в блендере. В этом смузи принимали участие банан, яблоко, клубника и капуста.

195 калорий в 220 мл.

9. Финики, фаршированные фисташками и кокосом

Ингредиенты:

2 королевских финика;

5 сырых несоленых фисташек;

1 чайная ложка тертого кокосового ореха.

Разрежьте финики и вытащите из них косточки. Заполните образовавшиеся пустоты рублеными фисташками и кокосовой стружкой.

172 калории.

10. Хрустящее арахисовое печенье

Ингредиенты:

1/2 чашки арахисового масла;

1/2 стакана сахара;

1 яйцо;

1 чайная ложка ванилина;

1 чашка мюсли или домашней гранолы.

Смешайте все ингредиенты и скатайте из них шарики. Застелите противень пергаментной бумагой и выложите на него печенья. Выпекать в течение 8 минут.

В каждом печенье 3,5 грамма белка и 113 калорий.

11. Морковь и хумус

193 калорий, 5,6 грамма клетчатки и 5,3 грамма белка.

12. Яблоки с йогуртом и виноградом

Ингредиенты:

56 граммов обезжиренного йогурта;

1/2 столовой ложки арахисового масла;

1/4 чайной ложки корицы;

половинка среднего яблока;

6 виноградинок.

Смешайте йогурт, арахисовое масло и корицу в небольшой миске. Отложите. Разрежьте яблоко напополам и одну из половинок еще на 6 ломтиков. Вырежьте у них сердцевину. Разрежьте каждую виноградинку пополам. Распределите йогуртовую смесь по каждому яблоку и положите по половинке винограда.

8,4 грамма белка, 151 калория.

13. Помидор и сыр фета на хлебце

Примерно 175 калорий, 6 граммов белка и 3 грамма клетчатки.

14. Черника или любая другая ягода в замороженном йогурте

Одна порция составляет 100,5 калории и 7,4 грамма белка.

15. Запеченная морковь

Нарезать морковь на толстые ломтики, сбрызнуть оливковым маслом, немного посолить и отправить в духовку на 10-15 минут.

53 калории и 2,5 грамма клетчатки.

16. Салат из помидора, феты и базилика

129 калорий и 6 граммов белка.

17. Клементин и миндаль

141 калория и 4,6 грамма белка.

18. Яблоки и мед 101 калория.

19. Огурец и яйцо вкрутую

95 калорий и 7,4 грамма белка.

20. Тост с ананасом, кешью и творогом

190 калорий и 10 граммов белка.