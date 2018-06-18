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20 полезных и вкусных закусок, в которых нет и двухсот калорий
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20 полезных и вкусных закусок, в которых нет и двухсот калорий 

Bigpicture.ru 43 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Многие из нас любят пожевать что-нибудь на ходу или перекусить тем, что попадется под руку, сидя перед монитором компьютера. Но не нужно забывать, что перекусы — такой же важный прием пищи, как и три основных (завтрак, обед и ужин). Поэтому, если вы следите за чистотой и частотой своего питания, а также собственной фигурой, вам просто необходимо продумать, что будет входить в ваш перекус.
Если вы хотите сбросить пару лишних килограммов или же боитесь их набрать, то наверняка будете рады узнать рецепты 20 полезных и вкусных закусок, в которых нет и двухсот калорий!
1. Тост со сливочным сыром, ягодами и базиликом
176 калорий и 5 граммов белка.
2. Жареный грейпфрут с кокосовой стружкой
Ингредиенты:
1/2 большого грейпфрута;
1/2 чайной ложки меда;
1 столовая ложка тертого кокосового ореха.
Разрежьте грейпфрут, смажьте его мякоть медом и отправьте в духовку на 3-5 минут или до тех пор, пока верхняя часть грейпфрута не приобретет коричневатый цвет. Затем вытащите его из духовки и сразу же посыпьте кокосовой стружкой.
120 калорий.
3. Греческий йогурт с «тестом»
Ингредиенты:
170 граммов обезжиренного греческого йогурта (0-2%);
2 столовые ложки арахисовой муки (или 1 столовая ложка арахисового масла);
стевия, или 1-2 столовые ложки меда, или любой другой подсластитель по вкусу;
экстракт ванили или миндальный экстракт (по желанию);
шоколадные чипсы (по желанию).
В небольшой миске взбейте все ингредиенты до однородной массы и охладите.
26 граммов белка и 155 калорий.
4. Сладкие картофельные чипсы
Ингредиенты:
1 батат;
немного оливкового масла;
соль (по желанию);
пергаментная бумага.
Вымойте сладкий картофель и нарежьте на тонкие кружочки. Покройте вашу съемную крутящуюся пластину из микроволновой печи пергаментной бумагой, немного сбрызните ее оливковым маслом и выложите кружочки батата, немного их посолив. Включите вашу микроволновку на 4-5 минут, в зависимости от ее мощности. Эти чипсы очень быстро горят, поэтому следите за ними.
136 калорий, 4 грамма клетчатки и 2 грамма белка.
5. Нут в корице и меду
Ингредиенты:
500 граммов нута;
1/2 столовой ложки оливкового масла;
1 столовая ложка меда;
1/2 чайной ложки корицы;
1/8 чайной ложки мускатного ореха;
1/8 чайной ложки морской соли.
Разогрейте духовку и выстелите противень пергаментной бумагой. В это время вымойте и высушите нут, распределите его на противне и выпекайте примерно 45 минут или до хрустящей корочки. Когда нут будет готов, положите его в глубокую миску, полейте медом, оливковым маслом и добавьте корицу, мускатный орех и соль. Наслаждайтесь!
6 граммов белка, 4,5 грамма клетчатки и 146 калорий.
6. Жареная капуста кале
Ингредиенты:
1 пучок (250 г) кудрявой капусты;
2 столовые ложки оливкового масла;
1/4 чайной ложки паприки;
1/2 чайной ложки морской соли.
Промойте капусту и обсушите ее бумажным полотенцем. Разберите ее, удалив жесткие части. Поместите капусту в миску и полейте оливковым маслом с добавлением паприки и соли. Выложите капусту на противень и готовьте до хруста.
77,5 калории.
7. Ежевика и фисташки
159 калорий, 7,6 грамма жира, 7,6 грамма клетчатки.
8. Зеленый ягодный смузи
Пейте ваши фрукты и овощи, смешав их в блендере. В этом смузи принимали участие банан, яблоко, клубника и капуста.
195 калорий в 220 мл.
9. Финики, фаршированные фисташками и кокосом
Ингредиенты:
2 королевских финика;
5 сырых несоленых фисташек;
1 чайная ложка тертого кокосового ореха.
Разрежьте финики и вытащите из них косточки. Заполните образовавшиеся пустоты рублеными фисташками и кокосовой стружкой.
172 калории.
10. Хрустящее арахисовое печенье
Ингредиенты:
1/2 чашки арахисового масла;
1/2 стакана сахара;
1 яйцо;
1 чайная ложка ванилина;
1 чашка мюсли или домашней гранолы.
Смешайте все ингредиенты и скатайте из них шарики. Застелите противень пергаментной бумагой и выложите на него печенья. Выпекать в течение 8 минут.
В каждом печенье 3,5 грамма белка и 113 калорий.
11. Морковь и хумус
193 калорий, 5,6 грамма клетчатки и 5,3 грамма белка.
12. Яблоки с йогуртом и виноградом
Ингредиенты:
56 граммов обезжиренного йогурта;
1/2 столовой ложки арахисового масла;
1/4 чайной ложки корицы;
половинка среднего яблока;
6 виноградинок.
Смешайте йогурт, арахисовое масло и корицу в небольшой миске. Отложите. Разрежьте яблоко напополам и одну из половинок еще на 6 ломтиков. Вырежьте у них сердцевину. Разрежьте каждую виноградинку пополам. Распределите йогуртовую смесь по каждому яблоку и положите по половинке винограда.
8,4 грамма белка, 151 калория.
13. Помидор и сыр фета на хлебце
Примерно 175 калорий, 6 граммов белка и 3 грамма клетчатки.
14. Черника или любая другая ягода в замороженном йогурте
Одна порция составляет 100,5 калории и 7,4 грамма белка.
15. Запеченная морковь
Нарезать морковь на толстые ломтики, сбрызнуть оливковым маслом, немного посолить и отправить в духовку на 10-15 минут.
53 калории и 2,5 грамма клетчатки.
16. Салат из помидора, феты и базилика
129 калорий и 6 граммов белка.
17. Клементин и миндаль
141 калория и 4,6 грамма белка.
18. Яблоки и мед  101 калория.
19. Огурец и яйцо вкрутую
95 калорий и 7,4 грамма белка.
20. Тост с ананасом, кешью и творогом
190 калорий и 10 граммов белка.
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