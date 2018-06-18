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Ученые: сбросить лишний вес поможет имбирь
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Ученые: сбросить лишний вес поможет имбирь 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Американские специалисты обнаружили взаимосвязь между употреблением острой пищи и похудением. При потреблении блюд с имбирем и острым перцем у участников исследования пропала тяга к калорийной пище. О новом открытии рассказал телеканал РЕН ТВ.
Ученые из Колумбийского университета провели научный эксперимент с участием добровольцев, страдающих от лишнего веса. В течение нескольких недель участники должны были есть блюда с большим количеством перца чили и имбиря. Также их просили пить имбирный чай. По итогам эксперимента выяснилось, что при употреблении острой пищи у участников эксперимента значительно снизилась тяга к жирной, соленой и сладкой пищи. Кроме этого, добровольцы, которые регулярно пили имбирный чай, очень быстро насыщались и ели гораздо меньше обычного.
Специалисты объяснили результаты исследования наличием в перце чили и имбире полезных компонентов — капсаицина и имперингола. Данные вещества увеличивают температуру человеческого организма, а также ускоряют кровоток и выделение пота. При этом процессе обмен веществ начинает работать быстрее, и сжигать накопившийся жир.
Таким образом, американским ученым удалось доказать способность острого перца и имбиря уменьшать желание есть калорийную пищу. Специалисты надеются, что данное открытие поможет диетологам создать новую эффективную методику похудения.
Эксперты определили, как температура воздуха и острая пища влияют на чувство голода. Результаты научной работы ученых помогут диетологам разработать новые способы борьбы с ожирением. Выяснилось, что после употребления острой пищи человек не испытывает чувство голода.
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