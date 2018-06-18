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Сочетания продуктов, которые действительно опасны
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Сочетания продуктов, которые действительно опасны 

Рамблер 1 час назад
Многие сочетания продуктов настолько привычны, что продукты даже сложно представить по отдельности. Но оказывается, что многие комбинации буквально отравляют организм. Припомните, часто ли вы едите это?
1. Бананы и молоко. Оказавшись в желудке, бананы окисляются, заодно сквашивая и молоко. В результате вы ощущаете дискомфорт в животе. Кроме того, совместно употребление бананов и молока ухудшает состояние аллергиков и астматиков.
2. Сыр-гриль с хлебом. Молочные продукты перевариваются довольно долго, а когда вы добавляете в желудок ещё и мучное, то начинают активно выделяться ферменты. Это ведёт к повышению газообразования и вздутию живота.
3. Яйца с беконом. Это сочетание содержит слишком много белка и требует от организма значительных усилий на их переработку. После того перекуса вы довольно долго будете ощущать чувство переполненности желудка.
4. Паста с томатным соусом. Томаты — овощи кислые, они плохо сочетается с углеводами, источником которых являются макаронные изделия. Часто эта комбинация способствует длительному дискомфорту в желудке.
5. Мясо с картошкой. Белок, содержащийся в мясе, и крахмал из картофеля должны перевариваться в разных условиях. Если употреблять их вместе, то процесс переработки будет длиться долго, но так и не завершится до конца. Вам обеспечены несварение, вздутие живота и общая вялость.
Женский форум
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