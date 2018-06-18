Сочетания продуктов, которые действительно опасны 

Многие сочетания продуктов настолько привычны, что продукты даже сложно представить по отдельности. Но оказывается, что многие комбинации буквально отравляют организм. Припомните, часто ли вы едите это?
1. Бананы и молоко. Оказавшись в желудке, бананы окисляются, заодно сквашивая и молоко. В результате вы ощущаете дискомфорт в животе. Кроме того, совместно употребление бананов и молока ухудшает состояние аллергиков и астматиков.
2. Сыр-гриль с хлебом. Молочные продукты перевариваются довольно долго, а когда вы добавляете в желудок ещё и мучное, то начинают активно выделяться ферменты. Это ведёт к повышению газообразования и вздутию живота.
3. Яйца с беконом. Это сочетание содержит слишком много белка и требует от организма значительных усилий на их переработку. После того перекуса вы довольно долго будете ощущать чувство переполненности желудка.
4. Паста с томатным соусом. Томаты — овощи кислые, они плохо сочетается с углеводами, источником которых являются макаронные изделия. Часто эта комбинация способствует длительному дискомфорту в желудке.
5. Мясо с картошкой. Белок, содержащийся в мясе, и крахмал из картофеля должны перевариваться в разных условиях. Если употреблять их вместе, то процесс переработки будет длиться долго, но так и не завершится до конца. Вам обеспечены несварение, вздутие живота и общая вялость.