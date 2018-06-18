Молодая тверская пара похудела на 110 килограммов: простые лайфхаки, как жить, чтобы худеть

26-летняя Дарина Цыганова за 8 месяцев сбросила 60 килограммов, её муж Андрей Бачинский — 50. Эта история борьбы с самим собой, ворованных рулетах и свиных рульках, которые хуже, чем овсяный блин, генетике, которая в борьбе с лишним весом — «фигня», а не аргумент, и виноватых в жирных внуках бабушках.

Дарине редакция ТИА безусловно аплодирует стоя. Предлагаем вдохновиться на свершение прыжка в новую жизнь тем, кто давно хотел сбросить лишний вес.

130 килограммов жира и чувство вины родом из детства

Я всегда была упитанным ребенком при худых родителях и всегда любила поесть. Когда мне было 4 года, родители развелись, а меня постоянно отдавали бабушке на воспитание и на «наедание», как получилось в итоге. Бабушка была заведующей в РАЙПО, и у меня было все из вкусного, что можно было достать в 90-е. Свиные рульки, картошечка на сливочном масле, разнообразное сладкое было моим всем. Представьте себе завтрак — огромная тарелка жирного пюре с жареной курочкой.

Ела до боли в животе, а когда она уляжется — снова принималась за еду. Мне доставляла беспокойство мысль, что в холодильнике есть еда, а я ее ещё не съела. Бабушка, в доме у которой я часто бывала, накладывала мне столько же еды, сколько папе, и приговаривала: «Ой, внучка, вся в меня!»

Будучи совсем маленькой, я решила, что мои родители не вместе из-за меня. Переживала и ела, а когда мама просила уже «притормозить» — обижалась и ела ещё больше. Сейчас говорят, что все проблемы родом из детства. Мое ожирение, наверное, тоже. Но кто там в детстве будет разбираться?!

"О, жирная бочка прошла!" или первый раз в первый класс

В первом классе школы я весила 40 килограммов. Я была самой толстой и самой высокой. И это была жесть. Дети жестокие, поэтому обращения «свинья» и «жируха» в свой адрес я слышала постоянно. А из-за своего непокладистого характера «добрые слова» получала и от учительницы. В общем, приходя из школы, я ела, потом спала. Потом опять ела.

Зачем меня родители отправили тогда в лагерь, я не знаю. Может, это эксперимент какой-то был? Очень много детей было из детдома, они озлобленные. Издевались надо мной — больше похожей по размерам на вожатую — очень изощренно. Обкидывали шишками, из ведра неожиданно обсыпали песком, мальчишки забегали в туалет и пугали, мазали в глине. Ночью обливали водой. До конца смены отсидеть в лагере я не смогла. Родители меня забрали домой, где я благополучно продолжила заедать свои проблемы.

Мамины диеты vs бабушкины свиные рульки

Конечно же, вечно худеющая мама пыталась посадить меня на диеты. До сих пор помню, как на холодильнике висела «инструкция по экзекуции»: завтрак — полкусочка хлеба и чай, обед — овощной суп и так далее. Для меня, привыкшей к жареной курице, свиным рулькам и рулетам в неограниченном количестве (к тому времени бабушка открыла собственный магазин, откуда любимые рулеты я благополучно воровала, а она не менее благополучно спихивала это на цыган), это было страшным испытанием. Дома я «худела», а у жалеющей вечно голодную внучку бабушки вдоволь отъедалась. "Мама, у вашей дочери жир, а не больная щитовидка, нужно просто меньше есть" Многочисленные эндокринологи, по которым меня тоже таскала мама, лечили мою щитовидку, прочили бесплодие из-за проблем с гормонами и другие страшные болезни. И только один (самый умный, как оказалось спустя время) сказал: «Мама, у вашей дочери жир, а не больная щитовидка, нужно просто меньше есть».

Тем временем, бабушка, накладывая в мою тарелку вторую порцию жареной курицы, приговаривала: «Кушай, внучка, и не переживай, со временем вытянешься». А вытягивалась я только в ширину. В подростковом возрасте я пыталась похудеть сама, устраивая со своими толстыми подружками голодовки. Потом, конечно, срывалась и потерянные два килограмма возвращалась в двукратном размере.

Я испытывала какую-то жадность до еды, как будто сама страшный голод пережила. Ела и ела, до боли ела. И получала от этого кайф. А потом я ударилась в эмо.

Есть и страдать, страдать и есть

Мне очень тогда подходила их философия — страдать. Есть и страдать, страдать и есть. Я красила волосы в розово-синий цвет, слушала «Токио Хотел», как и все девчонки моего возраста. И в свои 15 лет, между тем, весила 85 килограммов. У меня были две такие же подружки. Нас так и называли — «три медведя».

Ну а потом риторика этой субкультуры резко поменялась: эмогёлз должны были стать гламурными, а моему гламуру сильно мешал вес.

К выпускному одна из нашей команды «три медведя» решила похудеть и похудела на 40 килограммов. Осталось «два медведя».

Встреча с мужем и 260 килограмм счастья

После школы я познакомилась со своим будущим мужем. Он такой серьёзный был, совсем не похожий на моих друзей. Спортивный, подкаченный и похудевший на 40 килограммов в свои-то 19 лет.

Я как-то быстро переехала к нему, и мы начали жить вместе. Я решила поступать на дизайнера, но потом не получилось, и я не пошла ни учиться, ни работать. Андрей влился в мою компанию и начал поправляться. Мы оба ничем не занимались, сидели на родительских шеях и ели. Это было какое-то странное время безвременья. Потерянные и не обретенные ориентиры и авторитеты, не понимание, куда идти и зачем.

В итоге на двоих мы весили 260 килограммов. Я — 130, и он столько же. Но мы были счастливы.

В 20 лет я всё-таки устроилась на работу в Почтамт . Тётя-лошадь разгружала почтовые контейнера и таскала коробки по 50 килограммов. Ночные смены, ноги в кровь, варикоз, оставшийся со мной на всю жизнь.

А потом я внезапно и неожиданно для всех забеременела. Врачи округляли глаза, я тоже. Беременность при моём-то весе в центнер с хвостиком, высоченном давлении и начавшихся от перевеса женских проблемах.

Роды были очень тяжёлыми и долгими.

В моем декрете наша семейная жизнь почти не изменилась. Мы также ели, муж работал и в свободное время играл в ДОТу.

Однажды я посмотрела на себя, на мужа, на ребенка, потом ещё раз на себя и подумала: «Мы же нормальные молодые ребята, из нормальных семей, почему мы должны так жить?». Но как менять устоявшуюся жизнь, не очень понимала.

А потом, видимо, как-то сложились «похудательные звезды»: появился Инстаграм с похудевшими блогерами и фото «до и после», я уехала с ребенком погостить к вечно худеющей маме в Москву. Она предложила попробовать правильное питание, хотя бы недельку вместе с ней. Мама вообще всегда верила в меня. Я попробовала и вернулась домой похудевшая на несколько килограммов. И у меня появился азарт.

Искусство маленьких шагов в избавлении от жира

Вернувшись домой, я встретила такого же похудевшего на несколько килограммов (от отсутствия меня и еды) мужа. И тут мы загорелись оба.

Первым делом повыкидывали из дома соль, сахар и купили ненавистные ранее весы. Помимо отказа от вредных продуктов, мы стали бегать. Начинали со 100 метров, и это было ооочень тяжело. Только представьте, заставить бежать 130 килограммов.

Приучались пить много воды, из-за чего в туалет бегали, как сумасшедшие. За первый месяц каждый из нас скинул 8-10 килограммов. Жить стало легче.

Мы не ставили для себя глобальных целей, ставили маленькие. И это правильно. Большого результата за короткое время не достигнуть, от этого могут опуститься руки. Стимулом для меня была картинка: вот веду я своего ребенка в первый класс. Торжественная линейка, все красивые, а я жирная. Да и каким вырастет наш Ваня, глядя на таких толстых родителей? Как жить, чтобы похудеть?

Сейчас, похудев почти на 70 килограммов, я могу назвать простой и единственный рецепт похудения: правильное питание + физическая активность. Всё. Ничего нового никто не придумает. Для начала нужно рассчитать свой калораж — сколько калорий в день мне в моем возрасте и с моим весом нужно съедать. Все формулы расчета есть в интернете. Соответственно, чтобы похудеть, нужно количество калорий снизить. Например, мой расчетный калораж был равен 1500 калорий в день, я его снизила для себя до 1 200.

Есть желательно почаще, но поменьше. Мне неудобно есть пять раз в день, и я обхожусь тремя приемами пищи. Простое правило — углеводы едим в первой половине дня. На ужин — белок и овощи. "Правильная еда" не равно «еда невкусная». На завтрак мы едим каши, творог с любыми фруктами и орехами. Или готовим умопомрачительно вкусные овсяные блины с начинкой.

Рецепт: 2 яйца, 2 столовых ложки молока, 2 столовых ложки геркулеса перемешать и выпекать с небольшим количеством масла на сковороде. Начинку можно любую: фрукты с йогуртом, или несладкую. Моя любимая начинка: пюре из авокадо смешать с дижонской горчицей, намазать блин, положить огурцы, помидоры и сыр внутрь.

На обед и ужин курицу, индейку, рыбу, говядину и нежирную свинину можно приготовить, как душе угодно. А ещё иногда делаем шаварму. Потому что правильное питание — это ни разу не каторга. А шаварму можно сделать вкусно и без майонеза.

Или, например, вкусный творожный сыр, который вреда фигуре не принесет, а в магазине стоит довольно дорого, мы тоже сами делаем: Рецепт творожного сыра: 1 литр кефира, зелень, все перемешать и довести до кипения. Сыр отжать через марлю, поставить в холодильник. И можно есть ложками, намазывать на бутерброд.

Шоколадку — можно! Мы же все люди, и торты тоже едим, и читмилы устраиваем (читмил — плановое нарушение диеты — прим. ред.) в любимых кафе. Просто не обжираемся до отвала и потом тренируемся активнее. Спортивные нагрузки обязательны. Больше ходить пешком, бегать, приседать, делать планку, отжиматься на брусьях. Мы вообще с Андреем в спортзал не ходим, в Твери полно уличных тренажеров. А бегать можно везде. От газировки нужно отказаться. Ничего, кроме вреда, она не принесет. Диеты — зло.

После того, как я скинула 40 килограммов, у меня буквально съехал колпак. Я почти перестала есть: на завтрак яблоко, на ужин грейпфрут, на обед — творожок. В результате у меня выпали все волосы, нарушился цикл и поскакали в разные стороны гормоны. Я приказала себе остановиться, вернулась к нормальному правильному питанию и твердо решила: больше никаких диет.

Минус 65 килограммов — это мой результат за 8 месяцев. Муж скинул примерно столько же. В итоге на двоих мы похудели примерно на 130 килограммов. Мое всегда повышенное давление пришло в норму, жить стало легче (попробуйте поносить на себе 65-килограммовый рюкзак жира, а потом скинуть), я сама себе доказала, что «генетика» — это фигня, а я могу всё.

Единственная проблема — спать стало больно на торчащих косточках, а зимой быстро замерзаю. #жизньменяется

Я решила кардинально поменять свою жизнь: уйти с надоевшего Почтамта и осуществить давнюю мечту — делать людей красивее. Окончила курсы бровиста и визажиста и занимаюсь тем, чем люблю — делаю этот мир прекраснее.

От лишнего жира у меня осталась память и обвисшая кожа, с которой мне приходится жить.

И с этим уже ничего не поделаешь. Только пластика, которая мне, конечно, не по карману. Избавиться от обвисшей кожи — это, наверное, одна из моих самых больших мечт.

Дарина говорит, что с удовольствием поможет всем, кто хочет избавиться от лишнего веса и начать новую жизнь. Её пример, наверное, — это самая лучшая мотивация, которую только можно придумать. Найти героиню интервью можно в соцсетях.