«Два стакана в день — это норма». Эксперты о правилах клубничного сезона

Свежая клубника — одно из самых приятных летних удовольствий. Как выбрать самую сладкую ягоду, как правильно ее мыть, хранить и замораживать, «АиФ-Черноземье» узнал у экспертов.

С грядки — в холодильник

«Ягоды должны быть сухими, без признаков гниения, однородного насыщенного красного цвета, а листики, обрамляющие клубнику, должны быть зелеными без признаков увядания. Следите, чтобы поверхность ягод, которые вы выбираете, была упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений, — говорит ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Белгородской области Наталья Кутоманова. — А вот признаки ягод, от употребления которых надо воздержаться: они влажные, на поверхности есть пятна, отсутствует аромат. Если ягоды мягкие, в них возможно уже начался процесс гниения. Если листики сухие и пожелтевшие, либо их вовсе нет, такие ягоды собраны давно или неправильно. Если заметили неоднородную окраску — есть зеленоватые пятна и белый кончик, ягоды собрали недозрелыми».

У клубники короткий срок хранения, это нежная и быстропортящаяся ягода.

«Покупайте ровно столько, сколько готовы съесть за следующие несколько дней, — советует эксперт. — Очень важно тщательно промыть ягоды перед употреблением. Плоды спелой клубники в подавляющем большинстве случаев бывают загрязнены землей. А употребление немытых или небрежно вымытых ягод может привести к заражению кишечными и паразитарными инфекциями».

Мыть клубнику надо непосредственно перед употреблением. Если вы не планируете есть ее в тот же день, когда купили или собрали с грядки, сразу уберите ее в холодильник: срок хранения мытой клубники значительно меньше, чем грязной.

Лучше всего мыть ягоду в дуршлаге. Не нужно замачивать её в воде. Промойте ягоды под струей проточной воды и оставьте на минуту. Если ягоды сильно загрязнены, можно вымыть их с использованием слабого уксусного раствора. Добавьте в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр) или специального средства для мытья фруктов и овощей. Поместите урожай в емкость с приготовленным раствором на 3-5 минут, затем тщательно ополосните под струей проточной воды. Такой способ обработки ягод предотвращает порчу и увеличивает их срок хранения в холодильнике.

Омоложение и оздоровление

О том, сколько клубники можно съесть за раз, не повредив здоровью, рассказывает врач-диетолог Центра здоровья Белгородского областного центра медицинской профилактики Александр Четвериков

«Съесть за раз один-два стакана клубники — вполне нормально, — говорит Александр Николаевич. — Главное — предварительно её правильно и тщательно вымыть. Клубника не только вкусна, но и обладает массой полезных свойств. Она богата фруктовыми кислотами, которые благоприятно действуют на желудочно-кишечный тракт, в ней много витаминов групп С и В. Также клубника содержит очень много антиоксидантов, которые способствуют омоложению организма. Она улучшает состояние иммунной системы. Если вообще говорить о степени полезности ягод, растущих в центральной России, то на первом месте стоит малина, на втором — клубника, за ней — вишня и черешня. Все они обладают кроворазжижающим действием, то есть препятствуют тромбообразованию в кровеносных сосудах. Так что употребление этих ягод — это ещё и профилактика тромбозов. И в сезон ими не следует пренебрегать».

Лучший способ длительного хранения клубники — это замораживание.

«При хранении в морозильной камере 90% всех питательных и полезных веществ, особенно витаминов, сохраняется, — говорит врач-диетолог. — Только их нужно как следует подготовить: тщательно промыть, почистить, перебрать и высушить. И затем можно замораживать — в целлофановом пакете либо в пластиковом контейнере».

Спасаем от вредителей, срезаем усики

Собрав урожай с грядки, позаботьтесь о том, чтобы и на следующий год на ней взошла клубника. Как это сделать, советует руководитель клуба «Азы плодородия» при Белгородской областной научной библиотеке Валентина Литовченко.

«Прежде всего, имейте в виду, что клубнику нельзя сажать рядом с малиной. У них есть один общий вредитель — малинно-земляничный долгоносик. Он сильно повреждает бутоны земляники, клубники, малины и ежевики, — говорит садовод. — Эти мелкие черные жуки зимуют под сухими листьями и остатками растений, между комочками почвы. В конце апреля — начале мая они выходят из зимовки и начинают усиленно питаться молодыми листьями и черешками. Особенно вредны самки, которые откладывают по одному яичку внутрь бутонов, надгрызая при этом цветоножку. В результате бутон вначале поникает, а потом опадает. Особенно страдают от долгоносика ранние сорта. Спасает от него опрыскивание растений специальными химическими препаратами против этого вредителя: первое опрыскивание следует проводить за пять дней до цветения бутонов, второе — в середине лета. Цель повторной процедуры — ликвидировать новое поколение насекомых до того, как они спрячутся на зимовку».

Также, по словам Валентины Литовченко, вторая половина июня — лучшее время для того, чтобы последить за самой клубникой и её рассадой.

«Клубника обильно плодоносит в течение трех лет, затем урожайность, как правило, снижается, ягоды мельчают, активно развиваются различные болезни, — говорит Валентина Николаевна. — Поэтому плодосмену надо планировать, причём так, чтобы на прежнее место клубника возвращалась не раньше, чем через четыре года. Посадочный материал можно, конечно, закупить, но можно и вырастить собственный от наиболее урожайных сортов, растущих на участке».

Еще одна опасность для урожая — усы клубники. Они образуются после цветения и активно начинают расти после сбора урожая. Они истощают растения, что отрицательно сказывается на развитии и урожайности в следующем году. Поэтому усы надо удалять, и чем раньше, тем лучше. Причем проводить эту работу следует регулярно, на некоторых сортах — даже еженедельно.