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Смузи с клубникой — лучший летний завтрак
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Смузи с клубникой — лучший летний завтрак 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Все хорошо знают, что смузи — это густой напиток на основе йогурта и ягод или фруктов. Летом, когда наступает ягодная пора, этот напиток — настоящий кладезь витаминов. Очень рекомендую приготовить! А делать это можно с любыми ягодами по сезону. Йогурт можно брать натуральный, без сахара и наполнителей, а в качестве подсластителя (если недостаточно банана) использовать мед или кленовый сироп. У меня в этот раз йогурт был сладкий, и ничего больше не понадобилось.
Кстати, если есть необходимость приобрести семена или рассаду клубники, то сделать это можно, обратившись в ОБИ, там же можно приобрести и садовую мебель (стол и стулья) для уДачных посиделок.
Ингредиенты: 350 г клубники, 250 мл йогурта (у меня сегодня черничный), 4 ст. ложки овсяных хлопьев быстрого приготовления,1 банан (спелый), веточка мяты.
Приготовление: Клубнику помыть, удалить чашелистики и отправить в чашу блендера.
Банан очистить и нарезать на мелкие кусочки, отправить к клубнике.
Засыпать овсяные хлопья и несколько листочков мяты, добавить йогурт.
Взбить содержимое чаши в гладкую однородную массу.
Разлить по бокалам. И готово! Можно вполне заменить завтрак, ужин или перекус — отлично насыщает!
Кстати, можно смузи пролить через мелкое сито (для тех, кто не любит клубничные косточки), украсить клубникой и мятой и можно подавать.
Просто, быстро, вкусно и главное — полезно!
Пробуйте и наслаждайтесь!
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