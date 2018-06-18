Смузи с клубникой — лучший летний завтрак

Все хорошо знают, что смузи — это густой напиток на основе йогурта и ягод или фруктов. Летом, когда наступает ягодная пора, этот напиток — настоящий кладезь витаминов. Очень рекомендую приготовить! А делать это можно с любыми ягодами по сезону. Йогурт можно брать натуральный, без сахара и наполнителей, а в качестве подсластителя (если недостаточно банана) использовать мед или кленовый сироп. У меня в этот раз йогурт был сладкий, и ничего больше не понадобилось.

Кстати, если есть необходимость приобрести семена или рассаду клубники, то сделать это можно, обратившись в ОБИ, там же можно приобрести и садовую мебель (стол и стулья) для уДачных посиделок.

Ингредиенты: 350 г клубники, 250 мл йогурта (у меня сегодня черничный), 4 ст. ложки овсяных хлопьев быстрого приготовления,1 банан (спелый), веточка мяты.

Приготовление: Клубнику помыть, удалить чашелистики и отправить в чашу блендера.

Банан очистить и нарезать на мелкие кусочки, отправить к клубнике.

Засыпать овсяные хлопья и несколько листочков мяты, добавить йогурт.

Взбить содержимое чаши в гладкую однородную массу.

Разлить по бокалам. И готово! Можно вполне заменить завтрак, ужин или перекус — отлично насыщает!

Кстати, можно смузи пролить через мелкое сито (для тех, кто не любит клубничные косточки), украсить клубникой и мятой и можно подавать.

Просто, быстро, вкусно и главное — полезно!

Пробуйте и наслаждайтесь!