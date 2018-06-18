6 вещей на кухне, которые лучше выкинуть

Старые специи

Фото: shutterstock.com Со временем специи теряют аромат, вкус и полезные свойства. Чтобы специи не пропадали зря, старайтесь покупать их ровно столько, сколько необходимо для приготовления блюд. Ещё в открытых специях любит заводиться пищевая моль. Если вы заметили в пакетиках или баночках тонкую паутину, выбрасывайте их сразу. Паутина — верный признак моли или её личинок.

Поцарапанная антипригарная посуда

Фото: shutterstock.com Поцарапанные сковороды уже не обладают первоначальными свойствами. Так что вся еда при готовке будет неизбежно к ним прилипать. К тому же повреждённое покрытие при нагревании начинает выделять в еду довольно вредные вещества. Поэтому лучше собрать всю поцарапанную посуду в мешок, выбросить и купить новую.

Губка для мытья посуды

Фото: shutterstock.com А вы знали, что обычно вы моете посуду грязными губками? Из-за постоянной влажной среды на них с огромной скоростью размножаются бактерии. Так вы делаете посуду лишь визуально чистой, на самом же деле на ней полно бактерий. Поэтому губки надо менять раз в 1-2 недели. Выбирайте губки из целлюлозы — они полностью разлагаются и не засоряют окружающую среду.

Забытые сладости

Фото: shutterstock.com Большинство сладостей производятся с растительными маслами, которые довольно быстро прогоркают. Если вы обнаружили вафли или конфеты в дальнем углу кухонного шкафчика, скорее всего, они уже испортились. Лучше не покупать сладости впрок — тогда не придётся их выбрасывать и вы не съедите случайно лишнюю пачку печенья.

Несвежее мясо в морозильнике

Фото: shutterstock.com Мясо лучше покупать в день приготовления блюда. Просроченное и изначально некачественное мясо легко определить по неприятному запаху. Выбрасывайте его не раздумывая: отравления мясом — самые тяжёлые.

Разрыхлитель, который не работает

Фото: shutterstock.com Добавляете разрыхлитель в выпечку, а она не становится от этого пышнее? Либо у порошка вышел срок годности, либо вам просто попался некачественный разрыхлитель. Пора выбросить бесполезный и купить новый. Вместо разрыхлителя можно использовать обычную соду, гашёную лимонным соком. Статьи по теме 4 ножа, которые должны быть на вашей кухне 7 лайфхаков, которые здорово помогут вам на кухне 15 самых нужных на кухне вещей Как сохранить чистоту на кухне: 10 полезных советов

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