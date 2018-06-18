Варенье из абрикосов без косточек на зиму: рецепты

Варенье из абрикосов без косточек заготавливают на зиму в первую очередь. Простой рецепт на зиму «пятиминутка» не требует длительного нахождения на кухне. Еще одним преимуществом такого лакомства является то, что фрукты сохраняют форму и красиво смотрятся как в банке, так и на столе.

Чтобы банки не взорвались и не вздулись крышки, необходимо следовать всем советам и рекомендациям опытных хозяек. При нарушении технологии приготовления возможны неприятные последствия, когда варенье будет испорчено.

Варенье из абрикосов без косточек «Пятиминутка»

Ранний сорт абрикос Калировка созревает достаточно быстро, а варенье из него получается просто шикарное. Крупные плоды легко освободить от сердцевин, разделив фрукт на равные цельные половинки, которые жалко уваривать в течение нескольких дней.

yandex_ad_1 Чтобы получить варенье из абрикосов с полупрозрачным янтарным сиропом, лучше готовить его без косточек.

Ингредиенты:

половинки абрикоса — 1 кг;

сахар тростниковый — 0,5 кг.

Приготовление:

Перед тем как приступить к непосредственно к приготовлению, нужно промыть абрикосы в тазу и просушить. Затем отделить ее от косточек. Это можно сделать при помощи ножа или руками.

Заготовки выкладываем наружной стороной вниз и тщательно пересыпаем сахаром. Затем выкладываем следующий слой и повторяем процедуру присыпки. Так абрикос впитает сахар и быстрее отдаст сок.

Оставляем половинки в теплом месте и дожидаемся, пока сахар раствориться, а сок полностью их покроет. Ставим кастрюлю с абрикосами на плиту, выставив среднюю температуру. Аккуратно, чтобы не повредить плоды, мешаем деревянной лопаткой, чтобы сахар, осевший на дно полностью растворился.

Когда сироп начнет слегка булькать, выключаем плиту. Оставляем варенье на несколько часов в прохладном помещении, чтобы оно полностью остыло.

Снова ставим на плиту на умеренный огонь. Варим 5 минут, иногда помешивая лопаткой по дну.

Варенье из абрикосов без косточек полностью готово и можно выключать плиту. Поэтому берем стерилизованные банки, и закатываем на зиму янтарное лакомство, приготовленное по рецепту Пятиминутка.

Переворачиваем банки крышками вниз, полностью охлаждаем при комнатной температуре, а затем выставляем в кладовку.

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Варенье из абрикоса Пятиминутка по королевскому рецепту

Представители голубых кровей предпочитали изысканные лакомства обычным рецептам варенья. Поэтому поварам, работающим при дворе, приходилось придумывать новые изысканные варианты приготовления быстрой заготовки пятиминутки фруктов и ягод без косточек на позднюю осень и зиму. Одним из таких королевских и безумно вкусных рецептов считается сочетание плодов абрикоса с грецкими орехами.

Ингредиенты:

абрикос (половинки) — 2 кг;

сахар свекольный -2 кг;

вода фильтрованная — 600 мл;

грецкий или любой другой орех — 200 г.

Приготовление:

Тщательно перебираем абрикосы, оставляя исключительно плотные плоды. Промываем под проточной водой и просушиваем на чистом кухонном полотенце.

yandex_ad_2 Особенность заготовки заключается в том, чтобы сделать надрез на половину абрикоса и изъять ножом косточку. В полученную пустоту вкладываем грецкий, лесной или любой другой любимый орех.

Если возникло желание использовать извлеченный из фрукта миндаль, его нужно на 3-4 минуты залить кипятком, а затем быстро и аккуратно снять кожуру. Так можно избежать горечи в варенье.

Сахар заливаем водой и ставим на средний огонь, тщательно вымешивая жидкость лопаткой до полного растворения кристаллов. Когда сироп начнет булькать, варим его еще 2 минуты и выключаем плиту.

Заливаем королевское лакомство готовым сиропом и оставляем на 5 часов. За это время абрикос щедро поделиться соком. Повторяем процесс варки и отстойки еще раз.

В последний раз варим варенье на медленном огне в течение 30 минут, снимая белую пену. Это необходимо сделать, чтобы она не замутнила сироп.

В конце варки можно добавить 1 чайную ложку лимонной кислоты и любимые специи корицы, гвоздики, чтобы добавить немного пикантности и кислинки.

Готовое варенье из абрикосов раскладываем по банкам и закатываем.