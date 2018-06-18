Как выбрать сладкую клубнику

Клубника содержит в себе сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. Всего пять ягод в день компенсирует потребность организма человека в витамине С, а фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. А еще (что особенно важно для новосибирцев) в этих ягодах содержится значительное количество йода. А вот калорийность клубники очень мала, и не превышает 36 ккал.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, спелые, качественные плоды можно определить по следующим признакам: ягоды должны быть сухие, без признаков гниения. Цвет ягод должен быть однородный, насыщенный. Листики «чашечки», обрамляющие ягоду — зеленые, без признаков увядания. А поверхность ягод должна быть упругая, блестящая, гладкая. Что особенно важно — без вмятин и повреждений. Запах — насыщенный, ягодный.

От ягод мягких, влажных, с пятнами на поверхности, не однородной окраски без аромата следует отказаться. Мягкие ягоды быстро портятся, возможно, процесс гниения уже начался. Если листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, или отсутствуют, — это означает, что ягоды были собраны давно. Не зрелые ягоды можно узнать клубники по не однородной окраске, с зеленоватыми пятнами, кончик ягод — белый

Сладость клубники можно определить, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, — скорее всего, она будет кислить.