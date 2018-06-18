Ещё
Как выбрать сладкую клубнику
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как выбрать сладкую клубнику 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Клубника содержит в себе сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. Всего пять ягод в день компенсирует потребность организма человека в витамине С, а фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. А еще (что особенно важно для новосибирцев) в этих ягодах содержится значительное количество йода. А вот калорийность клубники очень мала, и не превышает 36 ккал.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, спелые, качественные плоды можно определить по следующим признакам: ягоды должны быть сухие, без признаков гниения. Цвет ягод должен быть однородный, насыщенный. Листики «чашечки», обрамляющие ягоду — зеленые, без признаков увядания. А поверхность ягод должна быть упругая, блестящая, гладкая. Что особенно важно — без вмятин и повреждений. Запах — насыщенный, ягодный.
От ягод мягких, влажных, с пятнами на поверхности, не однородной окраски без аромата следует отказаться. Мягкие ягоды быстро портятся, возможно, процесс гниения уже начался. Если листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, или отсутствуют, — это означает, что ягоды были собраны давно. Не зрелые ягоды можно узнать клубники по не однородной окраске, с зеленоватыми пятнами, кончик ягод — белый
Сладость клубники можно определить, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, — скорее всего, она будет кислить.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Нужно знать. Сибирячка собирала рассказы людей об истории Новосибирска Королева красоты. Пенсионерка из Сибири выиграла конкурс в Турции. В Новосибирской области пропала худощавая дачница
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон4
Горе сплотило семью Павла Прилучного15
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными61
Звезды, которые почему-то знамениты2
Шляпа Пынзарь насмешила поклонников31
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Звёзды Красота
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение