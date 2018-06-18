Кофе может быть размеренным! Нижегородское кафе наполнили «воздухом»

Кофе может быть размеренным! Нижегородское кафе наполнили «воздухом»Что мы несем в этот мир?

Обычно кофе пьют для того, чтобы проснуться, взбодриться, ускориться. У каждого в голове есть свой шаблон кофе, у многих — горечь жженой карамели, темного шоколада, семечек. Это уже образ жизни, выпить быстрее, заглушив этот вкус молоком, сиропами и топпингами и бежать дальше! Но мы ценим и раскрываем натуральный, природный вкус продукта.

В команде «ТЕМП кофе» есть и опытные бариста, и ребята, которые варят не так давно. Что нас всех объединило под одной крышей? Желание осознать и изучить всё, что связано с кофе, вплоть до молекулярного уровня. У каждого из нас в жизни была та самая первая чашка, после которой возник вопрос — как из кофейного зерна мог получиться такой многогранный, комплексный вкус? Эта чашка полностью сломала привычное представление о кофе.

Наша цель — удивлять каждого гостя, раскрывать потенциал кофейного зерна так, чтобы выпитая чашка осталась в памяти. У нашего кофе — свой, другой темп.

Быстрый эспрессо дарит не только энергию, но долгое фруктовое или ягодное послевкусие, такое не хочется ни запить, ни забыть.

Кофе может быть размеренным! Кемекс или аэропресс на зерне из разных стран изменяет вкус и аромат кофе по мере остывания напитка, такой кофе хочется смаковать и растянуть во времени.

Каждому будет что обсудить с бариста — откуда ноты персиков и бергамота в зерне из Эфиопии и почему их нет в колумбийском, почему синергия бразильского зерна и правильного молока дала четкие ноты фундука без добавления фабричного сиропа?

Мир кофе — огромный, и мы рады провести вас по пути от выращенного фермером дерева до ароматной чашки.

Для тех, кто только начинает разбираться в кофе, мы готовим дегустационный сет, чтобы каждый почувствовал отличие зерна из разных стран и ферм, узнал больше о влиянии обработки ягод после сбора, видах ферментации и стилях обжарки. В деталях о технической части.

Чтобы достичь высокого качества конечного напитка, мы используем лучшее в своём роде оборудование — кофемашину LaMarzocco, кофемолки Mahlkoenig и Anfim. Все это позволяет добиться равномерного помола, стабильной температуры и давления, а значит предсказуемого результата. Пристальное внимание к рецептам и ингредиентам — это наше правило.

Мы сами жарим зерно на лабораторном ростере. Он позволяет обжаривать кофе небольшими партиями и экспериментировать со вкусом! Мы влюблены в кофе и совершенно открыты, поэтому построили цех обжарки прямо в кофейне. Через прозрачные стены можно увидеть процесс производства, а обжарщик в любой момент может провести экскурсию. Дизайн.

Основой интерьера стала картина »Воздух» нижегородской художницы Аси Феоктистовой. Изображение было использовано при оформлении барной стойки и задало тон при выборе палитры цветов мебели. Дизайн меню-открытки, так же в стиле картины, которое, кстати, можно забрать с собой.

Будь в темпе нашего кофе!

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Кофейня | Обжарка | Магазин

www.tempcoffee.ru ул. Большая Печерская, 40 +7 (953) 564-21-99, 2-141-142 На правах рекламы.