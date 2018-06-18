Тверская область вошла в пятерку туристических регионов с самыми вкусными пирогами, но не с «калитками»

По данным туристического сервиса Tvil.ru, Тверская область вошла в первую пятёрку туристических регионов с самыми вкусными пирогами. Рейтинг подготовили по результатам опроса туристов в соцсетях. При этом речь идёт не о карельских «калитках», фестиваль которых ежегодно проходит в селе Толмачи Лихославльского района, а о пирогах с названием «губник».

Участники опроса отметили вкус губника, который им удалось попробовать именно в Тверской области. Действительно, были такие пироги с грибной начинкой. Причём иногда их называли рыжечниками, потому что в качестве начинки брали солёные или свежие рыжики и обжаривали их в постном масле с луком, солью и перцем. Тесто для губника месили дрожжевое, из пшеничной муки. Думается, что пироги эти, действительно, были вкусными. Только вот многие источники пишут, что губники — этот были псковские пироги.

Также в рейтинг вошли: Казань с эчпочмаком, Башкирия с бэлешом, Крым с караимскими пирожками (кибины), Карелия, где пекут калитки. В ходе соцопроса любители гастрономического туризма также отметили осетинские пироги.

Конечно, о вкусах не спорят, но всё-таки странно, что в число самых вкусных пирогов России вошли калитки. По сути, это пища бедных крестьян, поскольку пирожки эти постные, делают из ржаной муки, а в качестве начинки используют обычную кашу, ну, или картошку, верх роскоши — творог.