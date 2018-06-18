Ещё
Тверская область вошла в пятерку туристических регионов с самыми вкусными пирогами, но не с «калитками»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тверская область вошла в пятерку туристических регионов с самыми вкусными пирогами, но не с «калитками» 

tvernews.ru 53 минуты назад
Фото: tvernews.ru
По данным туристического сервиса Tvil.ru, Тверская область вошла в первую пятёрку туристических регионов с самыми вкусными пирогами. Рейтинг подготовили по результатам опроса туристов в соцсетях. При этом речь идёт не о карельских «калитках», фестиваль которых ежегодно проходит в селе Толмачи Лихославльского района, а о пирогах с названием «губник».
Участники опроса отметили вкус губника, который им удалось попробовать именно в Тверской области. Действительно, были такие пироги с грибной начинкой. Причём иногда их называли рыжечниками, потому что в качестве начинки брали солёные или свежие рыжики и обжаривали их в постном масле с луком, солью и перцем. Тесто для губника месили дрожжевое, из пшеничной муки. Думается, что пироги эти, действительно, были вкусными. Только вот многие источники пишут, что губники — этот были псковские пироги.
Также в рейтинг вошли: Казань с эчпочмаком, Башкирия с бэлешом, Крым с караимскими пирожками (кибины), Карелия, где пекут калитки. В ходе соцопроса любители гастрономического туризма также отметили осетинские пироги.
Конечно, о вкусах не спорят, но всё-таки странно, что в число самых вкусных пирогов России вошли калитки. По сути, это пища бедных крестьян, поскольку пирожки эти постные, делают из ржаной муки, а в качестве начинки используют обычную кашу, ну, или картошку, верх роскоши — творог.
tvernews.ru: последние новости
Молодая тверская пара похудела на 110 килограммов: простые лайфхаки, как жить, чтобы худеть Торжок отметил День города и накормил гостей пожарскими котлетами
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон4
Горе сплотило семью Павла Прилучного15
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными61
Звезды, которые почему-то знамениты2
Шляпа Пынзарь насмешила поклонников31
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Звёзды Красота
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение