Готовим итальянскую поркетту: пошаговый рецепт вкуснейшего блюда

По случаю какого-нибудь торжества с размахом итальянцы готовят особое блюдо — поркетта. Кусок мяса соответствует масштабам празднества: здоровенный мясной рулет делают из целой свиной туши. Из нее вынимают внутренности, кости, щедро приправляют специями и сшивают. Понятное дело, что на обычной кухне для такого грандиозного блюда просто не найдется места, поэтому для скромных, по итальянским меркам, семейных обедов, у них имеется версия мини-поркетты. Готовится она из компактного, человек так на 8-10, куска свиной грудинки. Хотя поркетту подают уже нарезанной, она является главным кулинарным хитом любом праздничного стола.

Ингредиенты на 6 человек:

Свиная грудинка весом 1,5-2 кг Горсть свежих листьев шалфея Горсть свежего тимьяна Горсть свежего розмарина 2 ст.л. семян укропа 1 луковица чеснока, разобрать на зубчики и очистить Оливковое масло Свежемолотый черный перец и соль крупного помола

Смешать шалфей, тимьян, розмарин, семена укропа и зубчики чеснока с небольшим количеством оливкового масла в комбайне или ступке до консистенции грубой пасты.

Выложить мясо на рабочую поверхность кожей вверх и сделать небольшие надрезы на расстоянии около одного сантиметра друг от друга. Мясо хорошо посолить и поперчить с обеих сторон.

Перевернуть грудинку кожей вниз и натереть смесью специй и трав. Мясо накрыть или завернуть в пленку и убрать в холодильник на ночь.

Достать свиную грудинку из холодильника, довести до комнатной температуры (по крайней мере дать полежать 1 час перед запеканием). Разогреть духовку до 200 °C. Кожей вверх скрутить грудинку в рулет и перевязать его шпагатом. Сбрызнуть поркетту оливковым маслом и приправить солью и перцем.

Поставить мясо в духовку. Первые полчаса выпекать при 200 °C, один раз полив соками. Затем убавить температуру до 150 °C и накрыть поркетту алюминиевой фольгой: в таком виде запекать мясо около 1,5 часов, в зависимости от веса.

В последние полчаса снять фольгу, увеличить температуру и дать верху подрумяниться. Готовность мяса проверять термометром: внутренняя температура готовой поркетты составляет 65 градусов.

Достать поркетту из духовки и дать ей отдохнуть в течение 20 минут. Срезать с поркетты бечевку и нарезать мясо тонкими ломтиками.