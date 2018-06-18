На алтайском фестивале «Ах!Фест» приготовят зефир из лопуха

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости . 30 июня и 1 июля в селе Алтайское пройдет сибирский гастрономический фестиваль, на котором, в числе прочего, представят блюда из лопуха, сообщает "Алтайская правда"

На мероприятии шеф-повара и кулинары попробуют удивить посетителей блюдами из местных продуктов с алтайскими травами и приправами, а также с лопухом. Все желающие смогут попробовать мороженое, ягодный зефир, конфеты, коктейли и напитки с добавлением растения.

В программу гастрономического праздника также вошли приготовление барашка на огне, мастер-классы по жарке колбасок, плов-party, дегустации и вечеринка от алтайских сыроварен и фермеров, игры и конкурсы, кулинарный флэш-моб «Улитка спасет мир» и выступление ди-джеев.