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На алтайском фестивале «Ах!Фест» приготовят зефир из лопуха
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На алтайском фестивале «Ах!Фест» приготовят зефир из лопуха 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. 30 июня и 1 июля в селе Алтайское пройдет сибирский гастрономический фестиваль, на котором, в числе прочего, представят блюда из лопуха, сообщает "Алтайская правда".
На мероприятии шеф-повара и кулинары попробуют удивить посетителей блюдами из местных продуктов с алтайскими травами и приправами, а также с лопухом. Все желающие смогут попробовать мороженое, ягодный зефир, конфеты, коктейли и напитки с добавлением растения.
В программу гастрономического праздника также вошли приготовление барашка на огне, мастер-классы по жарке колбасок, плов-party, дегустации и вечеринка от алтайских сыроварен и фермеров, игры и конкурсы, кулинарный флэш-моб «Улитка спасет мир» и выступление ди-джеев.
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