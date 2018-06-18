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Почему желтеют листья у посаженного маньчжурского ореха?
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Почему желтеют листья у посаженного маньчжурского ореха? 

7dach.ru 2 часа назад
Маньчжурский орех. Помогите, пожалуйста. Подарили неделю назад саженец метра 2 высотой. Сажала по всем правилам. Мне кажется, что желтеют листики. Может, чем-то подкормить? Или это просто стресс у деревца?
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