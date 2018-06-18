Почему желтеют листья у посаженного маньчжурского ореха?

Маньчжурский орех. Помогите, пожалуйста. Подарили неделю назад саженец метра 2 высотой. Сажала по всем правилам. Мне кажется, что желтеют листики. Может, чем-то подкормить? Или это просто стресс у деревца?