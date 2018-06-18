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9 самых полезных свойств укропа
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9 самых полезных свойств укропа 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Укроп растет в каждом огороде российского дачника, даже на Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера. И это хорошо, поскольку у данного растения огромное множество преимуществ для здоровья. Укроп известен своей способностью усиливать аппетит, поэтому его и используют при приготовлении разных блюд. В нём содержатся эфирные масла, которые производят стимулирующее воздействие на пищеварительную систему, а также усиливают перистальтику кишечника. В результате, у человека намного снижается количество проблем с пищеварением. Женщины могут получить пользу от укропа, поскольку он давно используется для регулирования менструальных циклов и предотвращения болей при менструациях. Эффективность укропа в этом вопросе была подтверждена в ходе научного исследования в 2006 году. В укропе содержатся вещества, позволяющие бороться со свободными радикалами, которые формируются в организме в ходе естественных физиологических процессов. Укроп помогает молекулам антиоксидантов привязывать себя к тем самым свободным радикалам. С древних времен укроп используется в качестве дезинфицирующего средства. Еще в Древнем Египте его применяли для борьбы с инфекциями. Исследования показывают, что эфирные масла эффективны против некоторых штаммов бактерий и грибков. В этих самых эфирных маслах содержатся компоненты флавоноиды и монотерпены, у которых имеется активное антибактериальное воздействие. Именно поэтому укроп используют для борьбы с диареей. С его помощью также можно понизить уровень «плохого» холестерина, а за счёт компонента эвгенола, активно использующегося в анестезии и антисептике, укроп также влияет на ключевые ферменты метаболизма сахара. Вот что делает его незаменимым для жертв диабета второго типа. Наконец, исследования показали, что укроп уменьшает уровень неприятного запаха изо рта и даже борется с бессонницей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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