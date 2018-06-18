Перчики в теплице: попытка исправить ситуацию

Высадить рассаду сладкого перца в теплицу я поторопилась, как обычно. Это произошло аж 29 апреля, и с тех пор погода была не всегда благоприятной для такой теплолюбивой культуры, как перчики.

Да, я знаю давно, что критический нижний предел — это +14ºC, и всё что холодней перчики воспринимают как наступившую зиму, со всеми вытекающими последствиями. Но обстоятельства, планы, желания и возможности сложились именно так, что пришлось сделать это 29 апреля.

Посажена рассада была в шахматном порядке. Половина растений оказалась ближе к середине теплицы, а другая половина, соответственно, ближе к стенке.

И вот, спустя полтора месяца от пересадки, я вижу, как сильно отличаются растения (в худшую сторону), оказавшиеся в близости холодной стенки и не прогревшегося бетонного фундамента теплицы.

Грядка с перцами в теплице, 17 июня

Два кустика, возле которых была щель прямо на улицу, вообще еле живые, листочки скрученные, бутоны того гляди отвалятся, в то время как правый рядок уверенно цветет и завязывает плоды.

Но эта беда еще может поправиться с наступлением теплых ночей, я надеюсь. Тем более, что кустик перчика 'Веста F1' от фирмы «Партнер», несмотря на свой небольшой рост, отрастил отличного размера плод, и мы его скоро скушаем! Вот так.

17 июня. Почти спелый плод на перце Веста F1 Хуже другое, мои перчики кто-то подъедает. И, если с дырками на листьях я еще могла мириться, то прогрызенная завязь (одна из самых крупненьких), меня очень огорчила. Нужно было что-то делать!

Дырки в листьях на сладком перце

Дырка в перчике

К тому же, при ближайшем рассмотрении, оказалось, что перчики неплохо бы было подкормить. Листва вокруг прожилок подозрительно желтела, напоминая банальный хлороз от нехватки азота.

Надо выправлять ситуацию!

Первое: я замульчировала почву на грядке с перчиками полуперепревшим навозом, он был у меня в наличии в достаточном количестве. Перцы — это не томаты, если зажируют, то не страшно. Сразу после этого хорошо пролила всю грядку водой, чтобы питательное содержимое мульчи дошло до корешков.

Второе: так как никаких гусениц на листьях я не заметила, то пришла к выводу, что кушают листья и плоды слизни. Химии в теплице я не хотела применять, да и в запасах подходящих препаратов не было. Зато было много яичной скорлупы. Скопилась за две зимы, а куда применить ее, я еще не придумала. Вот и пригодилась!

Засыпала почву под кустами перцев раздробленной яичной скорлупой, не жалея, сколько было.

Яичная скорлупа на грядке с перцами

Через 2-3 дня посмотрю, помогли ли эти срочные мероприятия моим перчикам.