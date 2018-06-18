Уральская студентка изобрела колбасу для похудения

Студентка уральского аграрного университета разработала инновационный состав для колбас — получившийся продукт вполне подойдет для тех, кто хотел бы сбросить вес, но не намерен отказываться от любимой еды.

Рецепт купат (сырых колбасок для жарки) включает гуммиарабик — смолу акации. Как пояснили в пресс-службе вуза, вещество это известно тс незапамятных времен, но добавлять его в мясо для сих пор никто не догадался. Зато это природный загуститель активно применяется кондитерами, производителями жвачки и пива.

"Гуммиарабик содержит большое количество пищевых волокон. Его можно считать не только безопасной, но и полезной пищевой добавкой. Он способствует профилактике многих заболеваний пищеварительной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, ожирения, сахарного диабета", — считает Виктория Шельпякова, автор рецептуры.

Считается, что смола акаций способствует выводу из организма солей тяжелых металлов и радионуклидов. А благодаря высокому содержанию клетчатки — понижает глюкозу в крови, борется с холестериновыми бляшками.

Новые купаты ничем не отличается от классических: рубленое мясо, соль, черный перец. Но в фарш добавляется гуммиарабик — всего два процента от всей массы.

Рецепт уже успешно протестирован в учебной лаборатории. Ученые рекомендуют разработку студентки для внедрения в производство.