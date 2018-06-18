В Тюмени по решению суда ликвидируют компанию за поддельное масло

Гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Тюменской области о ликвидации ООО «Русмасло» (ранее — ООО «Росмасло») было рассмотрено 14 июня 2018 года.

«Иск был подан в связи с выявлением неоднократных и грубых нарушений прав потребителей (фальсификация масла сливочного жирами растительного происхождения; введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств реализуемого пищевого продукта под видом масла сливочного). Ленинским районным судом города Тюмени удовлетворены исковые требования Управления — вынесено решение о ликвидации юридического лица», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Указанное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.