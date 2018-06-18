Ещё
В Тюмени по решению суда ликвидируют компанию за поддельное масло
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тюмени по решению суда ликвидируют компанию за поддельное масло 

Уральский меридиан 31 минуту назад
Фото: Уральский меридиан
Гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Тюменской области о ликвидации ООО «Русмасло» (ранее — ООО «Росмасло») было рассмотрено 14 июня 2018 года.
«Иск был подан в связи с выявлением неоднократных и грубых нарушений прав потребителей (фальсификация масла сливочного жирами растительного происхождения; введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств реализуемого пищевого продукта под видом масла сливочного). Ленинским районным судом города Тюмени удовлетворены исковые требования Управления — вынесено решение о ликвидации юридического лица», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
Указанное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Уральский меридиан: последние новости
Почему хороший чай не выходит за пределы Китая, объяснили тюменцам На Урале мужчина изнасиловал ребенка и оставил тысячу рублей Искали 4 дня: житель Карабаша ушел в лес и не вернулся
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного16
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными64
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон11
Шляпа Пынзарь насмешила поклонников39
8 имен, которые притягивают к детям удачу6
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Звёзды Красота
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение