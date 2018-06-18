Назван главный минус средиземноморской диеты

Пользу одной из самых популярных диет поставили под сомнение. Ученые заявили, что большинство исследований, в которых изучалась польза средиземноморской диеты были оценены неверно.

Напомним, что средиземноморская диета — это рацион питания с большим количеством свежих овощей, фруктов, рыбы, орехов и красного вина. Такая диета практически полностью исключает красное мясо и сахар.

Ранее исследования показывали, что средиземноморская диета уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижает вероятность инсультов и преждевременной смерти. Об этом рассказывало исследование 2013 года, которое проводили испанские ученые.

Но недавно работу исключили из научного журнала New England Journal of Medicine из-за ошибки в исследовании. Во время эксперимента участникам предлагалось соблюдать несколько вариантов диеты: рацион с низким содержанием жиров и питание с упором на жиры.

Основной процент жира участники получали либо из оливкового масла, либо из грецких орехов. Но при повтором изучении эксперимента выяснилось, что выбор участников не был случайным. Результаты 21% участников пришлось аннулировать, так как диету они выбирали сами, например, семейные пары предпочитали одинаковый рацион из-за удобства и экономии.

Еще одно исследование, которое провели ученые из Средиземноморского неврологического института в Италии, показало, что польза средиземноморской диеты может быть только для людей со средним или высоким достатком.

Такое заявление обусловлено тем, что продукты, входящие в рацион диеты, дорого стоят. Грецкие орехи и оливковое масло, которые должны быть на столе практически ежедневно, могут позволить себе не все.

Чтобы соблюдать средиземноморскую диету нужно всегда иметь дома не только овощи и фрукты, но и оливковое масло extra virgin, а также грецкие орехи и свежую рыбу, — пояснили ученые.

В своем исследовании ученые подсчитали, что для того, чтобы питаться качественными и свежими продуктами, нужно ежегодно тратить не менее 35 000 фунтов стерлингов (2 910 092 рублей) только на продукты. Далеко не каждый может позволить себе ежемесячно тратить на еду 194 000 рублей.

У участников, которые соблюдали средиземноморскую диету и тратили не менее 35 000 фунтов стерлингов, наблюдались положительные изменения в здоровье: в течение 4 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 15%.

У тех, кто тоже следовал диете, но обходился более дешевыми продуктами, никаких изменений со здоровьем не обнаружилось.

Это настоящий парадокс. Когда обнаружили средиземноморскую диету, это была диета самых бедных людей в Италии и Греции. Теперь это рацион богатых людей, — заключили исследователи.