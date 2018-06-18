Пользу средиземноморской диеты поставили под сомнение

Ранее исследования показывали, что средиземноморская диета уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижает вероятность инсультов и преждевременной смерти. Но появился повод усомниться в достоверности результатов подобных научных изысканий. Из научного журнала New England Journal of Medicine исключили работу испанских ученых, которая свидетельствовала о полезности средиземноморской диеты в деле продления жизни. Причина — ошибки, допущенные авторами при исследовании, это вскрылось при повторном изучении данных эксперимента. Еще одно исследование, проведенное специалистами из Средиземноморского неврологического института в Италии, и вовсе завершилось вердиктом о том, что средиземноморская диета может быть полезной только для людей со средним или высоким достатком, так как только они могут позволить себе все продукты питания, предусмотренные этим типом рациона. В частности, оказалось, что положительные изменения в здоровье наблюдались у тех участников, которые соблюдали средиземноморскую диету, тратя на ее ингредиенты не менее 35?000 фунтов стерлингов. Эти люди продемонстрировали 15%-ное снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний в результате четырехлетнего следования такой диете. У тех, кто тоже старался соблюдать принципы средиземноморской диеты, но обходился более дешевыми продуктами, никаких изменений со здоровьем не обнаружилось, заявили специалисты.

«Чтобы соблюдать средиземноморскую диету, нужно всегда иметь дома не только свежие овощи и фрукты, но и оливковое масло extra virgin, а также грецкие орехи и свежую рыбу. Продукты, входящие в такой рацион, весьма дорогостоящие, позволить их себе могут не все», — отметили авторы.

Данный факт сами исследователи оценивают как парадоксальный. По их словам, средиземноморская диета была обнаружена как система питания, она представляла собой рацион самых бедных людей в Италии и Греции. Теперь же это удовольствие только для богатых. Ранее МедикФорум писал о том, что в пиве и бутилированной воде было обнаружено присутствие опасного для человеческого организма химиката.