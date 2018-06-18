Карвинг для начинающих, или Как научиться искусству создания шедевров из фруктов и овощей

Карвинг: что это такое, как он появился и где используется?

Фото: eoutube.com/Lavy Fuity

Слово «карвинг» происходит от английского carving, что означает «вырезание». Карвингом называют разные виды резьбы — например, по дереву, камню или кости. Интересующий же нас карвинг в качестве материала использует свежие овощи и фрукты. Это искусство, соединяющее в себе кулинарию и скульптуру, называют ещё кулинарным карвингом.

Фото: webneel.com Местом рождения карвинга как мастерства фигурного нарезания овощей и фруктов считается Таиланд — именно там это мастерство зародилось около двух тысяч лет назад. Есть предание, согласно которому впервые искусно нарезанными фруктами был украшен стол для царской трапезы. Сегодня карвинг — частый элемент торжественных застолий: фигурные украшения из фруктов и овощей добавляют блюдам праздничности и оригинальности, одновременно являясь и украшением, и угощением. Опытные мастера создают из обычных арбузов, яблок, огурцов и тыкв настоящие скульптурные шедевры — но чтобы освоить основы карвинга, художественного образования не требуется. Для работы профессионалы используют большие наборы разнообразных ножей и других приспособлений, но начинающим постигать это искусство может быть достаточно небольшого набора удобных инструментов.

Фото: youtube.com/Fruity Freshy Juicy

Фото: krabitrek.com Фото: logo-knives.com Фото: inhabitat.com Фото: shatec.sg Фото: wowcher.co.uk Фото: sumaleethaicarving.co.uk Фото: maykaidee.com Фото: c-r-n.com Фото: indiaeve.com Какие нужны инструменты?

Фото: klenmarket.ru Перед вами — набор основных инструментов для карвинга, которые используют профессиональные мастера. Основной рабочий инструмент — так называемый тайский нож (небольшой ножик с острым лезвием, по форме напоминающим серп). Рядом слева от него — карбовочные ножи, они V-образные, овальные или круглые. Приспособление, похожее на ложечку для мороженого, — это нуазетка. Плюс — используется обычного вида небольшой нож (на фото он снизу), ножницы, чтобы обрезать листья, например, салата, и приспособления, похожие на овощечистки.

Фото: Burdastyle

Всё это — специальные профессиональные инструменты. Если вы серьёзно увлечётесь карвингом, возможно, вам захочется приобрести подобный набор. Начинающим же можно ограничиться маленьким острым ножом, скальпелем, ножницами и приспособлением для чистки овощей и фруктов.

Как выбрать овощи и фрукты?

Фото: youtube.com/Mutita EdibleArt

Выбирать овощи и фрукты для карвинга стоит внимательно, потому что от их качества будет зависеть и результат вашей работы, и то, насколько долго это произведение будет выглядеть красиво и свежо (последнее актуально для застолья длительностью в несколько часов).

Фото: krabitrek.com Вот основные рекомендации:

— выбирайте плотные, зрелые плоды и овощи правильной формы;

— кожура не должна быть повреждена;

— чистите овощи и фрукты, если это требуется, непосредственно перед работой;

— некоторые овощи (свёклу, морковь) перед работой хорошо замочить на 15 минут в холодной воде;

— чтобы очищенные и нарезанные яблоки, груши и баклажаны не темнели, спрысните их лимонным соком или перед работой замочите на 15 минут в воде с солью и лимонным соком;

— готовые фигурки из овощей и фруктов перед подачей можно хранить в холодной воде;

— на столе фигурки хорошо сбрызгивать ледяной водой время от времени, так они дольше сохранятся.

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