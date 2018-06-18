Колбаски для фитоняшки: на Урале изобрели колбасу, которая не полнит

Инновационный состав пищевого продукта разработала студентка Уральского аграрного университета Виктория Шельпякова. Она решила немного изменить традиционный рецепт купат, сырых колбасок для жарки, добавив в рецепт смолу акации, сообщает Российская газета

По словам молодой ученой, это вещество используют с древности, но смешать его с мясом не догадывался пока никто. Обычно смолу акации используют изготовители жвачки, пива и сладостей. Получившийся продукт без опасений могут употреблять те, кто пытается сбросить лишний вес, но не хотят отказываться от жареной или мясной пищи.

Виктория рассказывает, что гуммиарабик (смола акации) содержит множество пищевых волокон. Поэтому это не только безопасная, но и полезная добавка в еду. Гуммиарабик помогает при профилактике заболеваний пищеварительной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, ожирения, сахарного диабета.

Кроме того, гуммиарабик выводит из организма человека соли тяжелых металлов и радионуклиды, а высокое содержание клетчатки снижает уровень глюкозы в крови, уничтожает холестериновые бляшки.

Усовершенствованные колбаски уже протестировали в лаборатории. Дегустаторы остались довольны вкусовыми качествами получившегося продукта. Сейчас ученые намерены предложить разработку местным мясокомбинатам.

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