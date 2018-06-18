9 рецептов летнего мохито 

Я уверена в том, что каждому стоит иметь свой собственный фирменный напиток. Возможно, ты уже прославилась умением подавать к ужину отличное вино, но настоящее искусство кроется в умении смешивать коктейли. Впереди еще немало летних вечеров, так что рекомендую освоить несколько освежающих рецептов мохито.
1. Классический мохито
Начинай с классических ингредиентов — белый ром, свежий сок лайма, мята, сироп и содовую, а затем переходи к экспериментами с фруктами и другими напитками.
Ингредиенты:
- ¾ унции сиропа
- 2 веточки мяты
- 2 унции белого рома
- ¾ унции сока лайма
- содовая
Приготовление:
Смешай все ингредиенты в питчер, а затем наливай коктейль через ситечко в высокий бокал, наполненный льдом.
2. Мохито с шампанским
Когда повод обязывает подать к столу что-то праздничное, следуй этому рецепту и добавь немного шампанского.
Ингредиенты:
- 3 веточки мяты
- 3 веточки базилика
- 3 ч.л. сахара
- 2 ломтика лайма
- 1 унция рома
- 1 унция шампанского
Приготовление:
Смешай мяту, базилик, сахар и лаймовые ломтики в одном большом бокале. Залей ромом, льдом и перед подачей добавляй шампанское.
3. Ананасовый мохито
Терпкий вкус ананаса отлично сочетается с ярким вкусом рома и содовой, что позволяет создавать идеальное сочетание для ужина по важному случаю.
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Ингредиенты:
- 3/4 чашки сахара
- 3 веточки мяты
- чашка ломтиков ананаса
- 8 ломтиков лайма
- 2 чашки белого рома
- содовая
Приготовление:
Доведи сахар, смешанный с чашкой воды, в маленькой кастрюле до кипения, регулярно помешивая. Сними с огня, добавь мяту и оставь охлаждаться. Взбей ананасовые ломтики до состояния пюре, а затем смешай с лаймовыми ломтиками, ромом и содовой. Подавай со льдом и соломинкой.
4. Клубничный мохито
Для этого рецепта используй только свежую клубнику, не пытаясь ее сильно измельчить. Одну можно использовать как украшение на краю бокала, остальные ломтики добавь в сам напиток для вкуса. В качестве подсластителя можешь использовать сок агавы.
Ингредиенты:
- 8 ягод клубники
- 3 веточки мяты
- 2 ч.л. агавы или 4 ч.л. сахара
- 8 унций белого рома
- 2 чашки содовой
- 6 ч.л. лаймового сока
Приготовление:
Смешай клубнику и мяту в большом питчере, добавляя постепенно сок лайма, агаву или другой подсластитель и ром.
5. Кокосовый мохито
Если отпуска в ближайшее время на видать, дух островов можно создать у себя дома — для этого тебе понадобится кокосовый ром и кусочки манго.
Ингредиенты:
- 3 веточки мяты
- 1 унция мятного сиропа
- 1 унция кокосового рома
- 1 унция содовой
- 2 ч.л. лайма
- ломтики манго
Приготовление:
Возьми ломтики манго и тщательно измельчи их до состояния пюре, смешав с соком лайма. Заливай в бокал, добавляя лед, ром, сироп и содовую.
6. Арбузный мохито
Марта Стюарт — американская икона кулинарии, вдохновляющая миллионы на то, чтобы они не стеснялись пробовать новое, считает это своим лучшим напитком. Для идеального вкуса достаточно несколько ломтиков свежего арбуза без косточек.
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Ингредиенты:
- 5 ломтиков арбуза
- 1 ч.л. сахара
- 1/4 части рома
- 3 веточки мяты
- 2 ломтика лайма
Приготовление:
Используй блендер, чтобы измельчить арбузные ломтики. Через сито перелей в бокал, а затем добавь мяту, сахар и лайм. Тщательно перемешивай до тех пор, пока сахар не растворится, затем добавь ром и лед.
7. Персиковый мохито
Меньше рома — больше фруктов. Ты можешь добавлять к коктейлю как свежие фрукты, так и консервированные — дополнительный сироп только улучшит сладкий вкус напитка.
Ингредиенты:
- 1/2 чашки персикового ликера
- 3 веточки мяты
- 4 ломтика лайма
- 4 ч.л. сахара
- 3 чашки содовой
- ломтики персика
Приготовление:
Смешай в шейкере персиковый ликер, мятные листья, лайм и сахар. После полного смешения разливай на два бокала, наполненных льдом. Добавь немного мяты для украшения и ломтик персика, а затем добавляй содовую.
8. Огуречный мохито с имбирем
Для тех, кто не хочет сладковатых сочетаний, а мечтает о чем-то покрепче, лучшим вариантом будет коктейль из огурцов и имбирного пива.
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Ингредиенты:
- 2 ломтика лайма
- 2 небольших огурца
- 3 веточки мяты
- 8 унций белого рома
- 2 унции имбирного эля
Приготовление:
Разрежь огурцы на мелкие четвертинки и очисти их от семечек. Положи их в высокий бокал, смешав с мятой и льдом. Заливай ромом и элем, а затем тщательно перемешивай. Не забудь подготовить украшение на краю бокала!
9. Гранатовый мохито
Если же у тебя в гостях люди, которые не очень любят алкоголь в качестве освежающего напитка, ты можешь сделать отличный коктейль с использованием гранатового сока и сиропа, сделанного своими руками.
Ингредиенты:
- 1/2 стакана сахара
- 1/2 стакана воды
- 4 ломтика лайма
- 3 веточки мяты
- 4 унции гранатового сока
- 8 унций содовой
- семена граната
Приготовление:
Положи в высокий бокал ломтики лайма, мяты и половину полученного сиропа. Дай смешаться ароматам, затем добавляй лед и гранатовые зерна. Заливай гранатовым соком и содовой, размешивай и подавай к столу немедленно.