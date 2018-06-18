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9 рецептов летнего мохито
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9 рецептов летнего мохито 

Heroine.ru 38 минут назад
Фото: depositphotos
Я уверена в том, что каждому стоит иметь свой собственный фирменный напиток. Возможно, ты уже прославилась умением подавать к ужину отличное вино, но настоящее искусство кроется в умении смешивать коктейли. Впереди еще немало летних вечеров, так что рекомендую освоить несколько освежающих рецептов мохито.

1. Классический мохито

Начинай с классических ингредиентов — белый ром, свежий сок лайма, мята, сироп и содовую, а затем переходи к экспериментами с фруктами и другими напитками.
Ингредиенты:
  • ¾ унции сиропа
  • 2 веточки мяты
  • 2 унции белого рома
  • ¾ унции сока лайма
  • содовая
Приготовление:
Смешай все ингредиенты в питчер, а затем наливай коктейль через ситечко в высокий бокал, наполненный льдом.

2. Мохито с шампанским

Когда повод обязывает подать к столу что-то праздничное, следуй этому рецепту и добавь немного шампанского.
Ингредиенты:
  • 3 веточки мяты
  • 3 веточки базилика
  • 3 ч.л. сахара
  • 2 ломтика лайма
  • 1 унция рома
  • 1 унция шампанского
Приготовление:
Смешай мяту, базилик, сахар и лаймовые ломтики в одном большом бокале. Залей ромом, льдом и перед подачей добавляй шампанское.

3. Ананасовый мохито

Терпкий вкус ананаса отлично сочетается с ярким вкусом рома и содовой, что позволяет создавать идеальное сочетание для ужина по важному случаю.
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Ингредиенты:
  • 3/4 чашки сахара
  • 3 веточки мяты
  • чашка ломтиков ананаса
  • 8 ломтиков лайма
  • 2 чашки белого рома
  • содовая
Приготовление:
Доведи сахар, смешанный с чашкой воды, в маленькой кастрюле до кипения, регулярно помешивая. Сними с огня, добавь мяту и оставь охлаждаться. Взбей ананасовые ломтики до состояния пюре, а затем смешай с лаймовыми ломтиками, ромом и содовой. Подавай со льдом и соломинкой.

4. Клубничный мохито

Для этого рецепта используй только свежую клубнику, не пытаясь ее сильно измельчить. Одну можно использовать как украшение на краю бокала, остальные ломтики добавь в сам напиток для вкуса. В качестве подсластителя можешь использовать сок агавы.
Ингредиенты:
  • 8 ягод клубники
  • 3 веточки мяты
  • 2 ч.л. агавы или 4 ч.л. сахара
  • 8 унций белого рома
  • 2 чашки содовой
  • 6 ч.л. лаймового сока
Приготовление:
Смешай клубнику и мяту в большом питчере, добавляя постепенно сок лайма, агаву или другой подсластитель и ром.

5. Кокосовый мохито

Если отпуска в ближайшее время на видать, дух островов можно создать у себя дома — для этого тебе понадобится кокосовый ром и кусочки манго.
Ингредиенты:
  • 3 веточки мяты
  • 1 унция мятного сиропа
  • 1 унция кокосового рома
  • 1 унция содовой
  • 2 ч.л. лайма
  • ломтики манго
Приготовление:
Возьми ломтики манго и тщательно измельчи их до состояния пюре, смешав с соком лайма. Заливай в бокал, добавляя лед, ром, сироп и содовую.

6. Арбузный мохито

Марта Стюарт — американская икона кулинарии, вдохновляющая миллионы на то, чтобы они не стеснялись пробовать новое, считает это своим лучшим напитком. Для идеального вкуса достаточно несколько ломтиков свежего арбуза без косточек.
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Ингредиенты:
  • 5 ломтиков арбуза
  • 1 ч.л. сахара
  • 1/4 части рома
  • 3 веточки мяты
  • 2 ломтика лайма
Приготовление:
Используй блендер, чтобы измельчить арбузные ломтики. Через сито перелей в бокал, а затем добавь мяту, сахар и лайм. Тщательно перемешивай до тех пор, пока сахар не растворится, затем добавь ром и лед.

7. Персиковый мохито

Меньше рома — больше фруктов. Ты можешь добавлять к коктейлю как свежие фрукты, так и консервированные — дополнительный сироп только улучшит сладкий вкус напитка.
Ингредиенты:
  • 1/2 чашки персикового ликера
  • 3 веточки мяты
  • 4 ломтика лайма
  • 4 ч.л. сахара
  • 3 чашки содовой
  • ломтики персика
Приготовление:
Смешай в шейкере персиковый ликер, мятные листья, лайм и сахар. После полного смешения разливай на два бокала, наполненных льдом. Добавь немного мяты для украшения и ломтик персика, а затем добавляй содовую.

8. Огуречный мохито с имбирем

Для тех, кто не хочет сладковатых сочетаний, а мечтает о чем-то покрепче, лучшим вариантом будет коктейль из огурцов и имбирного пива.
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Ингредиенты:
  • 2 ломтика лайма
  • 2 небольших огурца
  • 3 веточки мяты
  • 8 унций белого рома
  • 2 унции имбирного эля
Приготовление:
Разрежь огурцы на мелкие четвертинки и очисти их от семечек. Положи их в высокий бокал, смешав с мятой и льдом. Заливай ромом и элем, а затем тщательно перемешивай. Не забудь подготовить украшение на краю бокала!

9. Гранатовый мохито

Если же у тебя в гостях люди, которые не очень любят алкоголь в качестве освежающего напитка, ты можешь сделать отличный коктейль с использованием гранатового сока и сиропа, сделанного своими руками.
Ингредиенты:
  • 1/2 стакана сахара
  • 1/2 стакана воды
  • 4 ломтика лайма
  • 3 веточки мяты
  • 4 унции гранатового сока
  • 8 унций содовой
  • семена граната
Приготовление:
Положи в высокий бокал ломтики лайма, мяты и половину полученного сиропа. Дай смешаться ароматам, затем добавляй лед и гранатовые зерна. Заливай гранатовым соком и содовой, размешивай и подавай к столу немедленно.
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