Какова на вкус прозрачная кока-кола

В Японии теперь можно попробовать совершенно прозрачную кока-колу. Пока напиток еще не поступил в розничную продажу, но журналисты уже успели снять первые пробы и поделились информацией, каков на вкус новый напиток легендарного концерна.

Прозрачная кола выглядит как минимум странно. Внутри будто налили совершенно чистую воду, нет ни малейших визуальных следов добавок. Напиток газированный и пахнет точно так же, как и обычная кока-кола.

Да и вкус, как выяснилось, практически идентичен вкусу привычного нам напитка. Производитель позиционирует Coca-Cola Clear как более здоровый и освежающий напиток — японские журналисты признались, что на вкус новый сорт колы и в самом деле менее сладкий.

Технологи концерна решили делать ставку на более экологичную и полезную продукцию. В составе Coca-Cola Clear полностью отсутствует сахарная карамель: в пресс-релизе утверждается, что на данный момент это самый безопасный из всех аналогичных напитков на рынке.