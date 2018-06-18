Можно ли пойти в ресторан, если ты на диете?

Диета заставляет отказаться от своих привычек, причем не только в области питания. На первый взгляд может показаться, что необходимость похудеть заставляет отказаться от любимых традиций — походов в ресторан с друзьями и других развлечений, связанных с едой. При правильном подходе к диете она будет способствовать отказу от вредных привычек без кардинальных перемен в образе жизни. Как выдержать диету без нежелательных перемен в жизни?

Лично выбирай ресторан

Рестораторы не могли не отметить, что много людей стремятся питаться правильно и следить за фигурой, поэтому практически во всех заведениях присутствует выбор здоровых блюд. Исследуй все ближайшие рестораны в режиме онлайн, изучи меню и сделай выводы, какие из них можно посещать без угрозы срыва диеты.

Заказывай первым

Тот, кто заказывает еду первым, всегда задает настрой и помогает определиться тем, кто еще не сделал выбор.

Сомневающиеся люди часто делают такой же выбор, как и товарищи по трапезе.

Если же в роли сомневающегося человека выступаешь ты сам, то не поддавайся на зов компании и заказывай то, что подходит под твою концепцию питания.

Избегай калорийных ловушек

Некоторые блюда и продукты представляют собой настоящие калорийные бомбы. Гренки, хлебные палочки, печенье подкупают своим небольшим размером, усыпляя бдительность к энергетической ценности, особенно если эти закуски подают бесплатно. Посетитель не обязан съедать все, что лежит на столе, ты можешь спросить, имеются ли в меню цельнозерновые крекеры или другие здоровые закуски, а лучше всего попросить стакан воды и ограничиться им.

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Изучи стоп-слова

Со временем ты поймешь, что определенные слова скрывают под собой высокое содержание калорий. Наличие в названии блюда таких слов, как соус, панированные, хрустящие, фаршированные, золотистые, сливочные, глазированные, жареные, говорит о том, что это не подходит для человека на диете.

Адаптируй меню под себя

Нет ничего зазорного в том, чтобы попросить изменить блюдо под себя. Жареные овощи в блюде можно заменить на вареные, калорийная заправка в салате может быть заменена на уксус или соевый соус, мясо под жирным соусом могут подать без соуса.

Будь внимателен к супам и салатам

Не любой суп или салат можно отнести к здоровому диетическому питанию. Заказывая суп, уточни, на каком бульоне его будут готовить, при выборе салата важно узнать о том, чем его заправляют. Для того, чтобы минимизировать потребление калорий, нужно просить подавать блюда отдельно от заправок, а затем добавить немного заправки по мере необходимости.

Выбери правильный десерт

Сократив приличное количество калорий на основных блюдах, будет глупо набрать их за один десерт. Если ты не можешь отказаться от десерта, то пусть он состоит из фруктов и ягод, это вкусно и содержит мало калорий. Выбирай самую небольшую порцию десерта, а если такие отсутствуют, то предложи другу разделить десерт с ним пополам.

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