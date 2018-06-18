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Какими напитками утолить жажду в летний зной
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Какими напитками утолить жажду в летний зной 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Жара неумолимо надвигается на столицу, так что самое время подумать о напитках.
Турецкий лимонад
— 5 литров холодной воды
— 7 лимонов
— 500 граммов сахара
— 3 листика мяты
Тщательно моем лимоны, поскольку употребим их вместе со шкуркой. Далее нарезаем их на ломтики и превращаем в пюре в блендере. Смешиваем с сахаром и заливаем обязательно холодной водой. Если использовать теплую — напиток получится горьким. Настаиваем ночь в холодильнике и процеживаем. Украшаем мятой. Готово!
Клубничное настроение
— 200 граммов клубники
— 50 граммов сахара
— 3 веточки базилика
— лимон
— вода
Перетереть клубнику, базилик и сахар, а затем залить пюре кипятком. Настаивать до полного охлаждения, хорошо процедить. Напиток убираем в холодильник и подаем охлажденным, предварительно добавив в него сок лимона. Кстати, базилик придаст не только особый вкус. Это растение очень богато витаминами!
Зеленая кислинка
— 6 штук киви
— 1 стакан сахара
— 100 мл лимонного сока
— 1 литр газированной воды
Напиток получается и освежающим, и очень полезным, поскольку в киви масса витамина С. Фрукты очистить от кожуры и протереть через сито, добавить лимонный сок и сахар. Залить газировкой и дать настояться несколько часов. В летнюю жару такой лимонад обязательно спасет от жажды.
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