Какими напитками утолить жажду в летний зной

Жара неумолимо надвигается на столицу, так что самое время подумать о напитках.

Турецкий лимонад

— 5 литров холодной воды

— 7 лимонов

— 500 граммов сахара

— 3 листика мяты

Тщательно моем лимоны, поскольку употребим их вместе со шкуркой. Далее нарезаем их на ломтики и превращаем в пюре в блендере. Смешиваем с сахаром и заливаем обязательно холодной водой. Если использовать теплую — напиток получится горьким. Настаиваем ночь в холодильнике и процеживаем. Украшаем мятой. Готово!

Клубничное настроение

— 200 граммов клубники

— 50 граммов сахара

— 3 веточки базилика

— лимон

— вода

Перетереть клубнику, базилик и сахар, а затем залить пюре кипятком. Настаивать до полного охлаждения, хорошо процедить. Напиток убираем в холодильник и подаем охлажденным, предварительно добавив в него сок лимона. Кстати, базилик придаст не только особый вкус. Это растение очень богато витаминами!

Зеленая кислинка

— 6 штук киви

— 1 стакан сахара

— 100 мл лимонного сока

— 1 литр газированной воды

Напиток получается и освежающим, и очень полезным, поскольку в киви масса витамина С. Фрукты очистить от кожуры и протереть через сито, добавить лимонный сок и сахар. Залить газировкой и дать настояться несколько часов. В летнюю жару такой лимонад обязательно спасет от жажды.