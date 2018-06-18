Окрошка, холодец и другие русские блюда, которые вводят в ступор иностранцев

Граждане постсоветского пространства едят довольно странные для иностранцев продукты и считают их очень вкусными. Для нас эти блюда являются привычными, но зарубежные гости в большинстве своем не понимают такие вкусы.

Квас

Традиционно квас готовят в летнюю жару, поскольку им очень вкусно и приятно утолить жажду. Однако иностранцы недоумевают, как можно пить непонятного цвета жидкость, где, кроме того, плавают подозрительные куски неизвестного происхождения. Впрочем, популярность этого напитка сильно упала за последние десятилетия, поскольку население попросту забыло, как его правильно готовить. Сало

Иностранцы считают этот продукт крайне жирным и вредным, отмечая, что и на вкус он оставляет желать лучшего. Однако для жителей бывшего Союза этот чесночный аромат является обожаемым, и они считают сало одной из лучших закусок. Холодец

Все зарубежные гости принимают холодец за десерт, а потом искренне недоумевают как можно есть мясное желе. Однако большинство из иностранцев, которые пробовали холодец, отзываются об этом блюде положительно. Квашеная капуста

На постсоветском пространстве люди привыкли в холодное время года есть квашеную капусту, которая к тому же богата полезными микроэлементами. Однако зарубежные гости не понимают этого вкуса и считают, что после засолки в капусте не остается ничего полезного. Селедка под шубой

Весьма популярный салат для праздничного стола пестрит обилием овощей и майонеза, что не всегда приходится по вкусу иностранцам. Чаще вид и вкус этого блюда приводит их в недоумение, и они не находят это блюдо приятным. Окрошка

Вкус кваса, которым традиционно заливают окрошку, сам по себе непонятен иностранцу, но истинное недоумение к нему приходит с пониманием, что этим напитком сейчас зальют странный салат. Мало кто из зарубежных гостей осмеливается попробовать на вкус это блюдо. Кисель

Этот популярное угощение остается непонятным для всех, кроме финнов, поскольку они привыкли к такому блюду. Также они имеют традиционный холодный десерт, состоит который из компота и фруктов, а едят его, как правило, ложкой. Для остальных же иностранцев кисель кажется чем-то странным и неприятным по консистенции.]]>