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Яйцо пашот с хамоном, сыром «Домашний» и зеленым салатом на тосте
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Яйцо пашот с хамоном, сыром «Домашний» и зеленым салатом на тосте 

WomanHit.ru 43 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Вам понадобится:
— яйцо;
— хамон (бекон или любая мясная нарезка) — 20 гр;
— 1 лист салата;
— 3—4 оливки;
— тост из зернового хлеба;
— сыр типа «Домашний»;
— соль, перец, зелень по вкусу.
Яйцо-пашот можно приготовить несколькими способами:
1. В специальной пашотнице (кодлере).
2. В кастрюле с водой: яйцо освободите от скорлупы заранее и вылейте его в небольшую чашку. Вскипятите воду, добавьте в нее 1 ст. ложку уксуса, вода не должна слишком сильно кипеть. Теперь сделайте в кастрюле с помощью ложки или венчика небольшой водоворот, чтобы в середине образовалась воронка, теперь аккуратно опускайте яйцо, но не в центр воронки, а ближе к стенке посуды. Варите 3—4 минуты, выньте шумовкой и дайте стечь воде.
3. В пищевой пленке: возьмите кусок плотной пищевой пленки размером 20×20 см. Смажьте одну сторону сливочным маслом. Поместите плёнку в дуршлаг, аккуратно вылейте туда яйцо, чтобы не растекся желток. Заверните края плёнки, можно завязать мешочки резинкой. Налейте в кастрюлю воду, доведите до кипения и положите в нее пакетики с яйцами на 4—5 минут. Достаньте шумовкой, извлеките из пакета.
Поджарьте хлеб в тостере, выложите пару ложек сыра «Домашний», или подсоленный творог (крем-чиз и т. д.), на него — лист салата, аккуратно положите яйцо пашот, посолите, поперчите и посыпьте сверху рубленым хамоном и зеленью. Положите 3—4 оливки. Если у вас соленый творог и бекон, например, то яйцо можно не солить — соли будет достаточно.
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