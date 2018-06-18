Ещё
Горожане предпочитают родниковую воду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Горожане предпочитают родниковую воду 

Вечерняя Москва 24 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичи активно выбирают любимые хлебобулочные изделия и бутилированную воду, представленные на конкурсе «Московское качество».
Хлебобулочные и кондитерские изделия представлены в шести номинациях: «Мучнисто-кондитерские изделия (пряники)», «Изделия мучнисто-кондитерские для потребителей с сахарным диабетом», «Изделия хлебобулочные для потребителей с сахарным диабетом», «Хлеб подовый из муки пшеничной высшего сорта», «Сдобные изделия (куличи)», «Хлеб ржанопшеничный и пшенично-ржаной». В категории «Здоровое питание» горожане назовут лучшую, на их взгляд, столовую питьевую воду, минеральную лечебно-столовую воду и воду для детского питания.
Среди марок столовой питьевой воды лидируют «Наша родниковая» и «Святой источник» (см. инфографику).
А в номинации «Изделия мучнисто-кондитерские для потребителей с сахарным диабетом» лидирует пищекомбинат «Клинский». На втором месте — Алексинский хлебокомбинат и «Хлебный спас».
Впрочем, как показывает практика предыдущих конкурсов, лидеры голосования могут поменяться буквально в любой день. Вывод — заходите на сайт Московской торгово-промышленной палаты и делайте свой выбор! Кто знает — может быть, именно ваш голос станет решающим? Кстати, с одного IP-адреса можно проголосовать только один раз, поэтому результаты голосования вполне объективны.
Вечерняя Москва: последние новости
Лучшие домашние маски для лица Как приготовить оригинальный омлет и что для этого нужно Бургеры и пицца как источник настроения: почему жирные продукты вызывают привыкание
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного17
Водонаеву пристыдили за пикантное фото1
«Она была поплавком на одной из дорожных точек»1
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными65
8 имен, которые притягивают к детям удачу7
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:52
Водонаеву пристыдили за пикантное фото
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение