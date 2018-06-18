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Орехово-шоколадный рулет
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Орехово-шоколадный рулет 

Карельские вести 17 минут назад
Фото: Карельские вести
Сладкий рулет из нежного бисквитного теста с шоколадно-ореховой начинкой.
Ингредиенты
Яйца 3 шт  Нутелла 250 мл  сахар 200 г  сливки 180 мл  мука 120 г  фундук 50 г  сахарная пудра 2 ст. л.
какао-порошок 2 с. л.
разрыхлитель 1 ч. л.
соль 0,5 ч. л.
корица 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 220 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки и смажьте его маслом.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Обжарьте фундук в духовке в течение 8-10 минут. Выньте из духовки и уменьшите температуру до 190 градусов.
В небольшой миске смешайте муку, разрыхлитель, корицу и соль.
Взбейте яйца с сахаром на средней скорости в течение 3 минут. Уменьшите скорость и добавьте сливки. Хорошо взбейте. Затем всыпьте мучную смесь. Вылейте тесто на подготовленный противень. Выпекайте в течение около 15 минут.
Тем временем измельчите орехи (но не превращайте их в муку, кусочки должны быть среднего размера).
Постелите на стол чистое кухонное полотенце и посыпьте его смесью сахарной пудры и какао.
Выньте корж из духовки и переверните его на полотенце. Аккуратно снимите с него бумагу. Сверните корж рулетом и охладите его. Затем осторожно разверните, снимите полотенце, смажьте корж Нутеллой и посыпьте его орехами. Снова сверните рулет. Подавайте сразу.
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