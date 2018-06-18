Орехово-шоколадный рулет

Сладкий рулет из нежного бисквитного теста с шоколадно-ореховой начинкой.

Ингредиенты

Яйца 3 шт Нутелла 250 мл сахар 200 г сливки 180 мл мука 120 г фундук 50 г сахарная пудра 2 ст. л.

какао-порошок 2 с. л.

разрыхлитель 1 ч. л.

соль 0,5 ч. л.

корица 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 220 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки и смажьте его маслом.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Обжарьте фундук в духовке в течение 8-10 минут. Выньте из духовки и уменьшите температуру до 190 градусов.

В небольшой миске смешайте муку, разрыхлитель, корицу и соль.

Взбейте яйца с сахаром на средней скорости в течение 3 минут. Уменьшите скорость и добавьте сливки. Хорошо взбейте. Затем всыпьте мучную смесь. Вылейте тесто на подготовленный противень. Выпекайте в течение около 15 минут.

Тем временем измельчите орехи (но не превращайте их в муку, кусочки должны быть среднего размера).

Постелите на стол чистое кухонное полотенце и посыпьте его смесью сахарной пудры и какао.

Выньте корж из духовки и переверните его на полотенце. Аккуратно снимите с него бумагу. Сверните корж рулетом и охладите его. Затем осторожно разверните, снимите полотенце, смажьте корж Нутеллой и посыпьте его орехами. Снова сверните рулет. Подавайте сразу.