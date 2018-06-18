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Шоколадные трюфели с корицей и перцем
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Шоколадные трюфели с корицей и перцем 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мягкие и нежные шоколадные конфеты с острой ноткой для настоящих сладкоежек.
Ингредиенты
Сливочный сыр 250 г  сахарная пудра 300 г  черный шоколад 450 г  ваниль 1,5 ч. л.
корица 2 ч. л.
кайенский перец 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В большой миске взбейте сливочный сыр миксером до воздушности. Продолжая взбивать, по частям добавляйте в него сахарную пудру. Взбейте до кремовой текстуры.
В небольшой кастрюльке растопите шоколад, поломанный на мелкие кусочки. Вмешайте шоколад и ваниль в сливочный сыр. Затем добавьте корицу и кайенский перец, тщательно перемешайте. Поместите смесь в холодильник на час.
Когда смесь застынет, формируйте из нее шарики и обваливайте в дробленых орехах, кокосовой стружке, конфетной обсыпке или измельченной карамели. Поместите в холодильник еще на час. После этого можно подавать. Готовые конфеты хранить в холодильнике в закрытом контейнере, проложив между слоями пергаментную бумагу.
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