Шоколадные трюфели с корицей и перцем

Мягкие и нежные шоколадные конфеты с острой ноткой для настоящих сладкоежек.

Ингредиенты

Сливочный сыр 250 г сахарная пудра 300 г черный шоколад 450 г ваниль 1,5 ч. л.

корица 2 ч. л.

кайенский перец 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В большой миске взбейте сливочный сыр миксером до воздушности. Продолжая взбивать, по частям добавляйте в него сахарную пудру. Взбейте до кремовой текстуры.

В небольшой кастрюльке растопите шоколад, поломанный на мелкие кусочки. Вмешайте шоколад и ваниль в сливочный сыр. Затем добавьте корицу и кайенский перец, тщательно перемешайте. Поместите смесь в холодильник на час.

Когда смесь застынет, формируйте из нее шарики и обваливайте в дробленых орехах, кокосовой стружке, конфетной обсыпке или измельченной карамели. Поместите в холодильник еще на час. После этого можно подавать. Готовые конфеты хранить в холодильнике в закрытом контейнере, проложив между слоями пергаментную бумагу.